Lefkoşa Surlariçi’nin Güneyde Kalan Kısmı Canlandırılıyor

Lefkoşa Surlariçi’nin güneyde kalan kısmındaki eski belediye binası bölgesinde bazı canlandırma çalışmaları yapılacağı haber verildi.

Simerini gazetesi, çalışmanın tamamlanmasıyla bölgenin çehresinin değişeceğini ve kalkınma için yeni fırsatlar açılacağını yazdı.

768 bin 678 Euro maliyetindeki projeye Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstandinos Yorgacis, belediyenin iki meclis üyesi ve Cybarco Limited A. Aristotelous (construction) Limited temsilcileri dün imza koydu.

Pireos, İsaakios Komninos, Eptanisou ve Patriarhis Grigorios sokaklarında yapılacak çalışmaların 10 ay sürmesi bekleniyor. Cephe restorasyonları, yolların yeniden düzenlenmesi, yeni ışıklandırmaların yapılması ve yeni donanımların edinilmesi gibi çalışmaları kapsayan proje çerçevesinde 23 binanın cephesi ve 2 bin 863 metrekarelik yol yapılacak.