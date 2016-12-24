Güney Kıbrıs:
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24 Aralık 2016 Cumartesi 08:09

Lefkoşa Rum Kesiminde Bir Ağılda Mavi Dil Hastalığı Görüldü

Lefkoşa Rum kesiminde bir ağılda yaklaşık 10 gün önce mavi dil hastalığının tespit edildiği bildirildi.

Lefkoşa Rum Kesiminde Bir Ağılda Mavi Dil Hastalığı Görüldü
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Lefkoşa Rum kesiminde bir ağılda yaklaşık 10 gün önce mavi dil hastalığının tespit edildiği bildirildi.

Politis gazetesi Lefkoşa Rum kesiminde bir ağıl sahibin, 35 adet küçükbaş hayvanın öldüğüne dair Rum Veteriner Dairesi’ne bilgi verdiğini yazdı.

Bölgeye giden Veteriner Dairesi yetkililerinin hayvanlardan örnekler alıp yaptığı analizler neticesinde mavi dil hastalığı tespitinde bulunduğunu aktaran gazete, yetkililer, hastalığın durgunluk döneminde olduğu yönünde hayvan yetiştiricilerini yatıştırmaya çalışsa da, olayların tam aksi yönde geliştiğini ve “temiz bölgelerde” bile mavi dil hastalığına rastlandığını belirtti.

AŞILAR GELİYOR

Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis ise gazeteye yaptığı açıklamada, mavi dille mücadele kapsamında bir hafta içerisinde aşıları teslim alıp hayvan yetiştiricilerine dağıtacaklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler
Rum KesimiMavi DilAğıl
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