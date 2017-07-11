Güney Kıbrıs:
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11 Temmuz 2017 Salı 07:41

“Lefkoşa İle Atina Karşı Atağa Geçiyor”

Güney Lefkoşa ile Atina’nın “Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs konferansının başarısızlığına ilişkin olarak, bazı çevrelerin hedefli ve seçici sızıntılar yapmak yoluyla Rum kesimine sorumluluk yükleme çabasına, elle tutulur hareketlerle yanıt vermekte olduğu” ileri sürüldü.

'Lefkoşa İle Atina Karşı Atağa Geçiyor”
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Güney Lefkoşa ile Atina’nın “Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs konferansının başarısızlığına ilişkin olarak, bazı çevrelerin hedefli ve seçici sızıntılar yapmak yoluyla Rum kesimine sorumluluk yükleme çabasına, elle tutulur hareketlerle yanıt vermekte olduğu” ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Karşı Ataşa Geçiyorlar- Lefkoşa ile Atina Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Yaralamaya Çabalayan Hareketleri Önlemek için Acele Ediyor” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde “elindeki bilgilere” dayanarak, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in önümüzdeki 24 saat içerisinde Berlin, Brüksel ve New York’ta bulunacağını haber verdi.

Hedeflenen şeyin, Crans Montana’daki “gerçek olaylar” konusunda Almanya hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyelerinin bilgilendirmesi olduğunu kaydeden gazete, Yunanistan tarafından da çeşitli gidişatlara yönelik benzer hareketlerde bulunulacağını belirtti.

Yunanistan’ın da Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak AB’deki ortaklarını bilgilendirmeyi hedeflediğini ifade eden gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in de Londra’da gerçekleştireceği temasları sırasında, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ele alacağını belirtti.

Gazete bütün bunların, Rum-Yunan hükümetlerinin “Lefkoşa’nın güya bir anlaşmayı engellediği mesajını vermeye çalışan çeşitli çevrelerin (kim olduğu konusunda isim vermiyorlar ama hedefte yine Sayın Eide’nin olduğu açıktır) eline bırakmaya niyetli olmadığını gösterdiğini” ekledi.

                  

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