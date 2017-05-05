Güney Kıbrıs:
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05 Mayıs 2017 Cuma 09:19

Lefke Ve Derinya Kapıları İçin Ab’den Ödenek Bekleniyor

Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum heyetinin başkanı Sotos Zakheos, Lefke (Aplıç) ve Derinya sınır kapılarının açılabilmesi için AB’den ödenek beklendiğini açıkladı.

Lefke Ve Derinya Kapıları İçin Ab'den Ödenek Bekleniyor
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Lefkoşa, 5 Mayıs 17: Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum heyetinin başkanı Sotos Zakheos, Lefke (Aplıç) ve Derinya sınır kapılarının açılabilmesi için AB’den ödenek beklendiğini açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre Zakheos konuya ilişkin açıklamasında, her iki sınır kapısındaki ara bölgedeki çalışmaların, tıpkı daha önceki süreçte olduğu gibi, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk şirketlerin ortaklığında yapılabilmesi için AB’den ödenek beklendiğini belirtti.

Gazete, UNFICYP Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın ise, BM’nin, her iki barikatın ara bölge içerisindeki yollarının inşasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu açıkladığını yazdı.

Derinya sınır kapısında, yolun KKTC’deki kısmının asfaltlandığını ancak kontrol noktalarına elektrik ve telefon hatlarının çekilmediğini öne süren gazete, kapının Güney kesimindeki bölümünde kaldırımların inşa edildiğini, geriye “Mağusa Meydanı”nın asfaltlanması ve prefabrik evlerin yerleştirilmesinin kaldığını belirtti.

Gazete, Lefke sınır kapısında ise Güney kesimde kalan 2,6 km’lik yolun genişletilmesi çalışmalarının yapıldığı, Kıbrıs Türk tarafının ise bir buçuk km’lik yol üzerinde çalışma yaptığını belirtirken, her iki sınır kapısında ise ara bölgede herhangi bir çalışma yapılmadığını yazdı.

(SB/HÖ)

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