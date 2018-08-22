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Lefke-Aplıç Kapısı’nın Ekim’de Açılabileceği İddia Edildi

Lefke-Aplıç geçiş noktasının, tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından Ekim ayında açılabileceği iddia edildi.

Lefke-Aplıç Kapısı’nın Ekim’de Açılabileceği İddia Edildi

Lefke-Aplıç geçiş noktasının, tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından Ekim ayında açılabileceği iddia edildi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:50
Lefke-Aplıç Kapısı’nın Ekim’de Açılabileceği İddia Edildi


Lefke-Aplıç geçiş noktasının, tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından Ekim ayında açılabileceği iddia edildi.

Politis gazetesi, Kalopanayotis-Aplıç-Lefke bölgesindeki yolun inşasına ilişkin çalışmaların Ekim ayı başlarında ya da ortalarında tamamlanmasının hesaplandığı bilgisini vererek, bu şekilde geçiş noktasının açılmasının mümkün olacağını belirtti.

Geçiş noktasının Marathasa ve Solia sakinleri için deniz kısmına doğru bir geçit görevi göreceğini aktaran gazete, aynı zamanda Lefke bölgesi sakinlerinin Trodos dağına gitmesinde bir geçit olarak kullanılabileceğini kaydetti.

Bugün Lefke sakini bir Kıbrıslı Türk’ün Kalopanayotis’in merkezine gitmek için Astromerit sınır kapısını kullanarak yaklaşık bir saat boyunca 60 km’den fazla yol kat etmek zorunda kaldığını aktaran gazete, yeni koşullarla, yeni sınır kapısı sayesinde bu mesafenin 14 km’ye düşeceğini belirtti.

Rum tarafındaki 2,7 kilometrelik bağlayıcı yolun asfaltlanma çalışmalarının 27 Ağustos tarihinde başlamasının beklendiğini yazan gazete, verilen bilgiye göre bu çalışmanın Eylül’ün ilk haftası tamamlanacağını kaydetti.

Habere göre Rum Kamu İşleri Dairesi Müdürü Hristakis Kokias, 2,3 milyon Euro maliyetindeki çalışmaların sözleşmesinde başta 2017 Aralık ayı tarihinin yazılı olduğunu belirtti. Kokias, ancak yapılması gereken başka işler çıktığı için tarihte uzatma yapıldığını ifada etti.

Ara bölge içerisinde kalan yolun, Rum ve Kıbrıslı Türk ortaklığı tarafından yapılacağını savunan gazete, 300 metre uzunluğa sahip olan yolun Eylül sonu-Ekim başı gibi tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Öte yandan yeşil hattın diğer tarafında, ara bölgeye kadar uzanan Aplıç nöbet kulübesinden itibaren yolun genişletilmesi çalışmalarının tamamlandığını yazan gazete, bilgilere göre, yer şekilleri nedeniyle birçok zorlukla karşılaşan Rum tarafına kıyasla kolay bir çalışmanın söz konusu olduğunu savundu.

(Kıbrıs Türk tarafında) asfaltlama çalışmasının yapılmasından bu yana durgunluğun olmasının endişelere neden olduğunu ileri süren gazete, kontrol birimlerinin kullanacağı kulübelerin yerleştirilmediğini, “daha da önemlisi” yolun ortasındaki Türk ordusunun nöbet kulübesinin taşınmadığını savundu.

Rum tarafında ise, yolun olduğu kısma güvenlik ve kontrol hizmetleri sunan birimlerin kullanacağı kulübelerin yerleştirildiğini aktaran gazete, Kokias’ın söylediğine göre su ve elektrik ağlarının da çekildiğini yazdı.

Gazete, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda ait nöbet kulübesinin de terk edildiğini kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 11:58
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