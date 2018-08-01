Lefkara’daki Kıbrıs Türk Malları Yeniden Değerlendiriliyor...

Larnaka’ya bağlı Lefkara köyünde bulunan Kıbrıs Türk mallarının yeniden değerlendirilerek geliştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Lefkara Belediyesi ile Lefkara Kaymakamlığı’nın konuyla ilgili görüştüğünü ve görüşmenin sonucunda, bazı malların agro-turizm alanında değerlendirilmesi ve bazılarının da genç çiftlere tahsis edilmesi için Rum İçişleri Bakanlığı’na öneri sunulmasının kararlaştırıldığını yazdı.

Haberde, Lefkara’daki Kıbrıs Türk mallarının yeniden denetlenerek, kimin hangi şartlarda bu mallara sahip olduğunun da belirleneceği kaydedildi.

