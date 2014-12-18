Ledra Palace Toplantısı Rum Basınında

Kıbrıs Türk ve Rum siyasi parti temsilcilerinin Slovakya Büyükelçiliği himayesinde Ledra Palace’ta dün gerçekleştirdikleri rutin toplantı Rum basınında da yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Partiler Kıbrıs Sorununun Çözümü İsteğini Yinelediler” başlığıyla verdiği haberinde, Slovakya Büyükelçisi Oksana Tomova’nın toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi parti temsilcilerinin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik isteklerini yapıcı bir ortamda yinelediklerini duyurduğunu yazdı.

Haravgi gazetesi ise haberi: “Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk Partileri Gelişmeleri Ele Aldılar” başlığıyla yansıttı.