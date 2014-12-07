LE PEN’e Güney Kıbrıs’taki Bir Şirketten Finansman

Fransa’nın aşırı sağcı siyasetçisi ve “Ulusal Cephe” partisinin kurucusu Jean-Marie Le Pen’in merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan bir yatırım şirketinden seçim döneminde kullanılmak amacıyla borç aldığı bildirildi.

Kathimerini gazetesi, son günlerde Fransa’nın gündeminde olan olayda, Le Pen’in Fransa veya başka bir AB ülkesi bankasından borç para alamadığını, bu yüzden de sahibi Rus olan ve merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan “Vernonsia Holdings Ltd” isimli bir şirketten “ödenek sağladığını” yazdı.

Söz konusu şirketin sahibinin, eski bir KGB ajanı da olan Yuri Kundomof olduğu iddialarının da gündemde olduğunu belirten gazete, Le Pen’in açıklamasında söz konusu şirketten finansman sağladığını doğruladığını vurguladı.