Lavrov Rum Mevkidaşı ile bir araya geldi...

LAVROV, RUM MEVKİDAŞI HRİSTODULİDİS İLE BİR ARAYA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından, uzun süredir devam eden Kıbrıs sorunun çözümü için alınan tüm kararların uygulanmasını desteklediklerini belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yürütülen müzakerelerin güncelliğini kaybettiğini savunan Lavrov, ''Söz konusu müzakereler gerçekleri ve Kıbrıs’ın mevcut uluslararası statüsünü yansıtmıyor. Rusya, BMGK tarafından, uzun süredir devam eden Kıbrıs sorunun çözümü için alınan tüm kararların uygulanmasını destekliyor'' dedi.

Hristodulidis ise Kıbrıs sorununun çözümü için BM tarafından alınan kararlar doğrultusunda müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını öne sürerek, ''Kıbrıs konusunda çok iyi bir uzman olan Sayın Lavrov’a kısa bir süre içerisinde gerçekleştireceği görüşmelerde, bu konuda destek olmasını rica ettim'' diye konuştu.