Larnaka’daki Zuhuri Cami'nin Avlusunun Genişletilmesi

Larnaka Belediyesi’nin, Zuhuri Cami’deki bina kompleksinin “genişletileceği” gerekçesiyle kiracılara dükkânları boşaltmaları için bildirim gönderdiği haber verildi.



Haravgi gazetesinin konuyla ilgili haberine göre, Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras, bölgedeki eski Kıbrıs Türk pazarında bulunan dükkânların kiracılarının, dükkânları 30 Eylül tarihine kadar tahliye etmeleri için bildirim gönderildiğini söyledi.



Viras, cami ve avlusundaki binalardan oluşan kompleksin, Larnaka Belediyesi’nin düzenlediği yarışmayı kazanan mimarlar tarafından hali hazırda teslim alındığını ifade etti.



Gazete, cami, avlusu, geçici belediye pazarı ve dükkânların çoğunun Kıbrıs Türk mülkiyetinde olduğunu ekledi.



