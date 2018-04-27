Larnaka’daki Tuz Gölü patikasını kundakladılar

Larnaka’daki Tuz Gölü yakınlarında bulunan ağaçlarla çevrili patikanın, kimliği belirsiz şahıslar tarafından dün sabaha karşı 05.00 sularında kundaklandığı bildirildi.

Politis gazetesi, aynı yerin son 15 gün içersinde ikinci kez kundaklandığını kaydederken, yangına 5 itfaiye aracının müdahale ettiğini ve yangının, 4-5 ayrı noktadan eşzamanlı başlatıldığının tespit edildiğini yazdı.

Haberde, çıkan yangında patikanın 400 metrelik bölümünün kül olduğu belirtildi.