Larnaka’daki Tuz Gölü patikasını kundakladılar

Larnaka’daki Tuz Gölü yakınlarında bulunan ağaçlarla çevrili patikanın, kimliği belirsiz şahıslar tarafından dün sabaha karşı 05.00 sularında kundaklandığı bildirildi.
Haberde, çıkan yangında patikanın 400 metrelik bölümünün kül olduğu belirtildi.
Larnaka’daki Tuz Gölü yakınlarında bulunan ağaçlarla çevrili patikanın, kimliği belirsiz şahıslar tarafından dün sabaha karşı 05.00 sularında kundaklandığı bildirildi.
Larnaka’daki Tuz Gölü yakınlarında bulunan ağaçlarla çevrili patikanın, kimliği belirsiz şahıslar tarafından dün sabaha karşı 05.00 sularında kundaklandığı bildirildi.
Haberde, çıkan yangında patikanın 400 metrelik bölümünün kül olduğu belirtildi.