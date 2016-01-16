Larnaka’daki Çiftliklerde Ölümcül Virüs Salgını

Larnaka’daki domuz çiftliklerinde ölümcül bir virüs salgını baş gösterdiği ve çiftlik yakınındaki diğer domuz çiftliklerine de yayıldığı bildirildi.

Simerini’nin haberine göre salgını Rum Tarım Dairesi de doğruladı. Yeni doğan hayvanları etkileyen virüs nedeniyle yüzlerce hayvanın telef olurken, insana bulaşmadığı öne sürülen virüsün kontrol altında tutulabilmesi için salgının görüldüğü çiftlikler karantinaya alındı.

Haberde adı belirtilmeyen viral salgının 2013’te ABD’de, 2014’te de Kanada’da görüldüğü belirtildi.