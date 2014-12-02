Larnaka’da Osmanlı Dönemine Ait Su Hattı Ortaya Çıkarıldı

HAT HALEN ÇALIŞIYOR. TAMİR EDİLECEK VE KULLANILMAYA DEVAM EDECEK

Larnaka’da “Pallas Meydanı”nda yapılan düzenleme çalışmaları sırasındaki kazılarda Osmanlı dönemine ait su boru hattı ortaya çıkarıldı. Hala çalışan hattın tamir edilerek, kullanılacağı bildirildi.

Politis “Pallas Meydanı’nda Osmanlı Dönemi Boru Hattı Bulundu” başlıklı haberinde, çalışmalar sırasında bulunan hattın, Rum Eski Eserler Dairesi ekibince incelendiğini yazdı. Osmanlı döneminde inşa edilen hattın, üzerinde Panoriu isimli merkezin bulunduğu “Dromolakça”daki (Mormenekşe) kaynaklardan, su kemerleri aracılığıyla Larkana’ya su taşıyan hattın bir parçası olduğu saptandı.

Gazete, “Eski asırlara ait bir çalışma olmasına karşın boru hattı bugün de işlemeye devam ediyor. Larnaka’nın ticaret merkezinden yağmur suyunu denize taşıyor” ifadesini kullandı.

Habere göre, Larnaka Belediye Meclisi Sekreteri Lefteris Embedoklis, boru hattının tamir edilerek kullanılmaya devam edeceğini; Pallas Meydanı’ndaki düzenleme çalışmasında ise gecikme yaşanmasının söz konusu olmadığını söyledi.