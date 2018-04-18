Larnaka’da Bombalı Saldırı

Larnaka’da ikamet eden, şu anda maç gözlemciliği yapmakta olan eski hakemlerden Kostas Kapitanis’in evinin, Pazartesi akşamı bombalandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Kapitanis’in evinin garaj kısmına yerleştirilen bombayla, şiddetli bir patlama meydana geldiğini yazdı.

Habere göre patlama sonucu evin ön kısmında ve garaj kapısında geniş çapta hasar meydana geldi.

Rum polisi, olayla ilgili olarak bölgede bulunan güvenlik kameralarına yönelik inceleme başlattı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Kapitanis’in evine bomba konulmasına ilişkin haberi “Futbola Yeni Bomba” başlığıyla yansıtırken, Rum futbol unsurlarına yönelik saldırıların bir türlü son bulmadığını yazdı.

Gazete 2009 yılından bugüne kadar futbol unsurlarına karşı düzenlenen bombalı saldırı veya kundaklama olayı sayısının 15 olduğuna, bugüne kadar da hiç birinin aydınlatılamadığına dikkati çekti.