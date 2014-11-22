Avrupa Uzay İstasyonu’nun (ESA), biri Güney Kıbrıs olmak üzere üç adaya, uydular aracılığıyla Avrupa’nın dört bir köşesinden ve Avrupa’yı çevreleyen denizlerden gelebilecek tehlike sinyallerini almak amacıyla istasyonlar yerleştirdiği haber verildi.

Alithia gazetesi, “Avrupa Uzay Ajansı… Larnaka’da Arama Kurtarma İstasyonu” başlıklarıyla verdiği habere göre, ESA, istasyonların insan hayatlarının kurtarılması amacı taşıyan arama kurtarmayla ilgili hizmetler ağı “Galileo” çerçevesinde oluşturulduğunu açıkladı.

Norveç’te Spitsbergen, İspanya’da Maspalomaa ve Güney Kıbrıs’ta Larnaka’da bulunan istasyonların Avrupa’yı kapsayan bir üçgen oluşturduğunu kaydeden gazete, üç istasyonun Fransa’da, Toulouse’da bir kontrol merkezi tarafından koordine edildiğini ve gözetlendiğini kaydetti.

Her istasyonda, uydular aracılığıyla aktarılan tehlike çağrılarının tespiti için dört anten bulunduğunu aktaran gazete, üç istasyonun ortak çalıştığını yazdı.

Gazete, arama ve kurtarmayla ilgili bu yeni altyapının “Galileo” çerçevesinde AB tarafından finanse edildiğini ve ESA tarafından planlandığını aktardı.