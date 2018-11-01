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Larnaka Türk Mezarlığında Arapça Yazılı Yeni Mezar Taşları

Lefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Politis, Kıbrıslı Türk gazeteci Sevgül Uludağ’ın Larnaka’daki Türk mezarlığında, üzerinde Arapça yazılar bulunan  onlarca yeni ve 1974 sonrasında yerleştirildiği anlaşılan mezar taşı bulunduğuna ve buraya arapların gömüldüğüne dair Yenidüzen’de yayımlanan  yazısı üzerine, mezarlığa giderek durumu teyit ettiğini bildirdi.

Larnaka Türk Mezarlığında Arapça Yazılı Yeni Mezar Taşları

Lefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Politis, Kıbrıslı Türk gazeteci Sevgül Uludağ’ın Larnaka’daki Türk mezarlığında, üzerinde Arapça yazılar bulunan  onlarca yeni ve 1974 sonrasında yerleştirildiği anlaşılan mezar taşı bulunduğuna ve buraya arapların gömüldüğüne dair Yenidüzen’de yayımlanan  yazısı üzerine, mezarlığa giderek durumu teyit ettiğini bildirdi.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:08
Larnaka Türk Mezarlığında Arapça Yazılı Yeni Mezar Taşları

Lefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Politis, Kıbrıslı Türk gazeteci Sevgül Uludağ’ın Larnaka’daki Türk mezarlığında, üzerinde Arapça yazılar bulunan  onlarca yeni ve 1974 sonrasında yerleştirildiği anlaşılan mezar taşı bulunduğuna ve buraya arapların gömüldüğüne dair Yenidüzen’de yayımlanan  yazısı üzerine, mezarlığa giderek durumu teyit ettiğini bildirdi.

Gazete haberi “Düzensiz Mezarlar… Politis’in Larnaka Kıbrıs  Türk Mezarlığında Çektiği Fotoğraflar,  Üzerinde Arapça Yazılar Bulunan ve 1974’ten Sonra Yerleştirildiği Belirgin Yeni Mezar Taşları Olduğunu Gösteriyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete mezarlıkta çektiği fotoğraflardan birinde –habere eşlik ediyor- mezarın eski ancak mezar taşının yeni olduğunun görülebileceğine dikkat çekti ancak yalnız bu veri ile mevcut mezara yeni gömü yapıldığının kesin şekilde iddia edilemeyeceğini yazdı.

Konuyu, “Kıbrıs Türk Malları Vasisi” olan Rum İçişleri Bakanlığı’na ilettiğine dikkat çeken gazete “vasilik” biriminin hiç o mezarlığa defin izni başvurusu almadığı, öyle bir izin vermediği, birim tarafından yerinde inceleme yapacağı bilgisi aldığını aktardı.

Politis konuyu Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras’a da aktardığını, ancak belediyenin söz konusu mezarlıkta yetki sahibi olmadığı cevabını aldığını kaydetti.

Habere göre Viras belediyenin, yetkili olmamasına karşın, temizlik ekibinin belirli aralıklarla mezarlıkta temizlik işleri yaptığını da söyledi.

(ŞA/HÖ)

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