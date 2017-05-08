Güney Kıbrıs:
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08 Mayıs 2017 Pazartesi 07:13

Larnaka Havalimanı’nda Kktc’den Getirildiği Öne Sürülen Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Baf Havalimanı’nda önceki gün ele geçirilen yaklaşık 28 kilo kaçak tütünün ardından, bu kez de Larnaka Havalimanı’nda, yine KKTC’den getirildiği iddia edilen 50 kilo kaçak tütün ele geçirildiği bildirildi.

Larnaka Havalimanı'nda Kktc'den Getirildiği Öne Sürülen Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : Baf Havalimanı’nda önceki gün ele geçirilen yaklaşık 28 kilo kaçak tütünün ardından, bu kez de Larnaka Havalimanı’nda, yine KKTC’den getirildiği iddia edilen 50 kilo kaçak tütün ele geçirildiği bildirildi.

Alithia gazetesine göre, Rum Gümrük Dairesi’nden yapılan açıklamada, 6 Mayıs gecesi yapılan rutin bagaj kontrollerinde, Liverpool’a gidecek olan yolculardan Slovak uyruklu bir kadın ile Kıbrıslı Türk kökenli İngiliz vatandaşı kocasının tasarrufunda, 50 gramlık bin paket (toplamda 50 kilo) kaçak sarma sigara tütünü ile 80 karton sigara ele geçirildiği öne sürüldü.
Haberde, değeri 13 bin 500 Euro olan kaçak tütün ve sigaraların KKTC’den Güney Kıbrıs’a getirildiği iddia edilirken, karı-kocanın göz altına alındığı ve tütünle sigaralara el konulduğu belirtildi.

(GE/HA)

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