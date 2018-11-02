Larnaka’da Kıbrıs Türk Malı Üzerine İnşa Edilen Barakalar

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Larnaka Belediyesi’nin, Kıbrıs Türk Malları İdaresi ile Larnaka merkezde bulunan baraka niteliğindeki, EVKAF’a ait Kıbrıs Türk malları üzerine inşa edilen yapılar konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Alithia gazetesi, 1974 sonrasında, Kıbrıs Türk malları üzerine inşa edilen söz konusu barakaların, kötü görüntüden kurtulması ve düzene sokulması konusunda anlaşmaya varıldığını yazdı.

Habere göre Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras yaptığı açıklamada, yapıların kiracılarının, yol haritası içeren söz konusu faaliyetlere, taahhütte bulunmaya çağrılacağını belirtti.

Viras bu faaliyetlerin amacının, bir yandan Kıbrıs Türk Malları İdaresi tarafından toprağın meşru sahibin garanti altına alınması, diğer yandan da şehrin merkezindeki bölgenin sunmuş olduğu çirkin görüntünün estetik ve şehircilik anlamında restorasyonun sağlanması olduğunu ifade etti.

(FK/ŞEB)