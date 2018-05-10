Larnaka’da Evkaf Malı Arazideki Mevcut Yapılar Yıkılıyor

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Larnaka-“Grigori Afksentiu” Caddesindeki Evkaf malı arazi üzerindeki mevcut binaların yıkılması, yerlerine yeni binalar ve araç park yeri inşası için belediye ile Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” arasında görüşme başladığı haber verildi.

Politis “Gecekondu Mahallesine Yap-İşlet-Devret Yöntemi Düşünülüyor… ‘Politis’in Haberinden Sonra Larnaka Belediyesi ve Vasilik Sıkıştı” başlıklı haberinde, belediye ve ‘vasilik’ yetkililerinin dün, Vasilik tarafından 1974 sonrasında Kuzey’den Güney’e göçen Rumlara kiralanmakta olan binaların yıkımı için ortak nokta bulmak üzere dün ilk telefon görüşmesini yaptıklarını yazdı.

Gazete, Grigori Afksentiu Caddesini çevreleyen ve işyeri olarak kullanılan baraka tipi yapıların zaman içerisinde yıpranarak kötü görüntü oluşturduğunu, belediye ile “vasiliğin” de Politis’in bu yöndeki haberi üzerine sıkıştığını yazdı.

Gazetenin “gecekondu mahallesi” diye adlandırdığı yerleşimdeki işyerlerini kullanan kişilerin geçici iskânı sorununa çözüm bulmak üzere, belediye ile ‘vasilik’ yetkililerinin yakın zamanda da yüz yüze görüşeceği kaydedildi.

Habere göre, işyeri sahiplerini geçici iskan sorunu çözülür çözülmez, yap-işlet-devret yöntemi ile mevcut binaların yıkılması, yerine yeni binalar inşa edilmesi, bir de otopark yapılması planlanıyor.

Bölgedeki (Larnaka Lisesi karşısında) baraka tipi binaların Evkaf’a ait olduğunun altı çizilen haberde, 1975 sonrasında arazinin Larnaka Belediyesi’ne tahsis edildiği, belediyenin de Kuzey’den Güney’e göçen Rumlara, kira sözleşmesi yaparak işyeri kullanmak üzere yıllığı bir (1) Kıbrıs Lirası’na (bugünkü fiyat, ayda 1.70 Euro) kiralandığı belirtildi.

(ŞA/ÖK)