Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100054
ALTIN
180.754
DOLAR
4.2732
STERLİN
5.8083
EURO
5.0783
653 engelli istihdam bekliyor
653 ENGELLİ İSTİHDAM BEKLİYOR
9 yaşındaki Halime hayatını kaybetti
9 YAŞINDAKİ HALİME HAYATINI KAYBETTİ
Meteoroloji Dairesi açıkladı..
METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256

Larnaka’da Evkaf Malı Arazideki Mevcut Yapılar Yıkılıyor

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Larnaka-“Grigori Afksentiu” Caddesindeki Evkaf malı arazi üzerindeki mevcut binaların yıkılması, yerlerine yeni binalar ve araç park yeri inşası için belediye ile Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” arasında görüşme başladığı haber verildi.

Larnaka’da Evkaf Malı Arazideki Mevcut Yapılar Yıkılıyor

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Larnaka-“Grigori Afksentiu” Caddesindeki Evkaf malı arazi üzerindeki mevcut binaların yıkılması, yerlerine yeni binalar ve araç park yeri inşası için belediye ile Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” arasında görüşme başladığı haber verildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 08:49
Larnaka’da Evkaf Malı Arazideki Mevcut Yapılar Yıkılıyor
Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Larnaka-“Grigori Afksentiu” Caddesindeki Evkaf malı arazi üzerindeki mevcut binaların yıkılması, yerlerine yeni binalar ve araç park yeri inşası için belediye ile Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” arasında görüşme başladığı haber verildi.
Politis “Gecekondu Mahallesine Yap-İşlet-Devret Yöntemi Düşünülüyor… ‘Politis’in Haberinden Sonra Larnaka Belediyesi ve Vasilik Sıkıştı”  başlıklı haberinde, belediye ve ‘vasilik’ yetkililerinin dün, Vasilik tarafından 1974 sonrasında Kuzey’den Güney’e göçen Rumlara kiralanmakta olan binaların yıkımı için ortak nokta bulmak üzere dün ilk telefon görüşmesini yaptıklarını yazdı.
Gazete, Grigori Afksentiu Caddesini çevreleyen ve işyeri olarak kullanılan baraka tipi yapıların zaman içerisinde yıpranarak kötü görüntü oluşturduğunu, belediye ile “vasiliğin” de Politis’in  bu yöndeki haberi üzerine sıkıştığını yazdı. 
Gazetenin  “gecekondu mahallesi” diye adlandırdığı yerleşimdeki işyerlerini kullanan kişilerin geçici iskânı sorununa çözüm bulmak üzere, belediye ile ‘vasilik’ yetkililerinin yakın zamanda da yüz yüze görüşeceği kaydedildi.
Habere göre, işyeri sahiplerini geçici iskan sorunu çözülür çözülmez, yap-işlet-devret yöntemi ile  mevcut binaların yıkılması, yerine yeni binalar inşa edilmesi, bir de otopark yapılması planlanıyor.  
Bölgedeki (Larnaka Lisesi karşısında) baraka tipi binaların Evkaf’a ait olduğunun altı çizilen haberde, 1975 sonrasında  arazinin Larnaka Belediyesi’ne tahsis edildiği, belediyenin de Kuzey’den Güney’e göçen Rumlara, kira sözleşmesi yaparak işyeri kullanmak üzere yıllığı bir (1) Kıbrıs Lirası’na (bugünkü fiyat, ayda 1.70 Euro) kiralandığı belirtildi. 
(ŞA/ÖK)  
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail’den Su Tasarrufu İçin Teknoloji
İsrail’den Su Tasarrufu İçin Teknoloji
Güney Kıbrıs’ın Abd’yi İkna Çabası
Güney Kıbrıs’ın Abd’yi İkna Çabası
Anastasiadis, Annesinin Cenazesine Çelenk Gönderdiği İçin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Teşekkür Etti
Anastasiadis, Annesinin Cenazesine Çelenk Gönderdiği İçin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Teşekkür Etti
Akıncı’nın East Med Değerlendirmesi Rum Basınında…
Akıncı’nın East Med Değerlendirmesi Rum Basınında…
Anastasiadis, Sırbistan’da temaslarda bulunuyor
Anastasiadis, Sırbistan’da temaslarda bulunuyor
UNFICYP konusu Amerikan Senatosu’nda
UNFICYP konusu Amerikan Senatosu’nda
Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Keıta Kıbrıs’ta
Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Keıta Kıbrıs’ta
AP Dilekçeler Komitesi Üyeleri Kapalı Bölge Maraş Sınırına Ziyarette Bulundu!
AP Dilekçeler Komitesi Üyeleri Kapalı Bölge Maraş Sınırına Ziyarette Bulundu!
Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve İsrail Eastmed Anlaşması İmzalama Konusunda Kararlılık Ortaya Koydu
Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve İsrail Eastmed Anlaşması İmzalama Konusunda Kararlılık Ortaya Koydu
Güney Kıbrıs 2 yangın söndürme helikopteri kiraladı
Güney Kıbrıs 2 yangın söndürme helikopteri kiraladı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim