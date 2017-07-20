Güney Kıbrıs:
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20 Temmuz 2017 Perşembe 08:36

Larnaka’da Dağlık Bölgede Yangın...

Larnaka’da Ora, Laya ve Vavatsinia köylerinin olduğu dağlık bölgede yangın çıktığı bildirildi.

Larnaka'da Dağlık Bölgede Yangın...
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Lefkoşa, 20 Temmuz 17 : Larnaka’da Ora, Laya ve Vavatsinia köylerinin olduğu dağlık bölgede yangın çıktığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi bugünkü sayısında, yangının dün gece geç saatlerde kısmen kontrol altına alındığını yazarken, internet gazetesinde yangının tam olarak kontrol altına alındığını haber verdi.

Haberde, yangında 3 kilometrekarelik alandaki yabanı bitki örtüsü, çam, harnup ve zeytin ağaçlarının, ayrıca bir evin yandığı aktarılırken, yangınla ilgili 70 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı kaydedildi.

(HC/SEL)

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