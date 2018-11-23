Larnaka’da Aşırı Yağış Hasara Yol Açtı





Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Larnaka’da dün aşırı yağışlar nedeniyle büyük problemler yaşandığı bildirildi.Alithia gazetesi, gece boyu yağan yağmur nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastığını, bazı çiftliklerin zarar gördüğünü, bir arabanın Hirokitia-Psematismeno köyleri arasındaki yolda aniden açılan 3 metrelik çukura düştüğünü ve Kiti-Zigi köyleri arasındaki yolun sular altında kalarak kapandığını yazdı.Haberde, Rum İtfaiyesi, Sivil Savunma ve Felaketle Mücadele Özel Birimi’nin (EMAK) gece boyunca yaşanan sıkıntılara müdahale ettiği belirtildi.(GE/FEZ)*****