Rum polisinin, Larnaka ve Baf Havalimanları’na “anti-drone sistemi” kurmak istediği ve bunun için ihaleye çıkıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, 600 bin Euro’luk maliyeti olan bu sistemle, havalimanı bölgelerindeki insansız hava araçlarının tespit edilerek, RF ışınları ve radarlarla bunlara müdahale edilmesinin ve böylelikle uçuş güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiğini yazdı.

