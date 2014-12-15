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Larnaka İle Aradip Su Ve Çamurla Doldu

Larnaka ve Aradip’te cumartesi akşamı yağan yağmurla insanların zor durumda kaldıkları ve bölgede büyük maddi hasarların meydana geldiği haber verildi.

Larnaka İle Aradip Su Ve Çamurla Doldu

Larnaka ve Aradip’te cumartesi akşamı yağan yağmurla insanların zor durumda kaldıkları ve bölgede büyük maddi hasarların meydana geldiği haber verildi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 10:02
Larnaka İle Aradip Su Ve Çamurla Doldu
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Lefkoşa, 15 Aralık 14 : Larnaka ve Aradip’te cumartesi akşamı yağan yağmurla insanların zor durumda kaldıkları ve bölgede büyük maddi hasarların meydana geldiği haber verildi.

Politis gazetesi “Çamurlu Sulara Battılar” başlığıyla verdiği haberinde, Larnaka ve Apardip’te cumartesi akşamı yağan yağmurların geride bıraktığı yıkımın devasa boyutunun sadece “trajedi ve kabus” kelimeleriyle tasvir edilebileceğini yazdı.

Birçok bölgede “korkunç zarar” bulunduğunu, yolların göl olduğunu, trafik sıkışıklıkları yaşandığını kaydeden gazete, bunun yanı sıra ev ve işyerlerini su bastığını sürücülerin sularla dolu yollarda mahsur kaldığını belirtti.

En büyük zararın Kamares ve Veryina bölgelerinde meydana geldiğini belirterek, bölge sakinlerinin cumartesi gecesi gözlerini kırpmadığını yazan gazete, şiddetli yağışlardan dolayı Kalo Horio ve Aradip’teki derelerin çamurla birlikte bölgeye aktığını ve altyapı eksikliğinden dolayı çamurlu suların binaların içerisine girdiğini kaydetti.

Gazete Larnaka ve Aradip’te bazı evlerin bir metreye varan su ve çamurla dolduğunu belirterek, daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşılmadığını yazdı.

Cumartesi akşamki yağmurlardan dolayı itfaiyenin alarma geçtiğini, onlarca çağrıya yanıt verdiğini belirten gazete, Larnaka ve Aradip Belediyeleri ile Sivil Savunma ekiplerinin de alarm verdiğini yazdı.

Habere göre gazeteye konuşan bazı kişiler sulardan canlarını ucu ucuna kurtardıklarını söylediler.

Gazete Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un dün sabah yağmurdan yara alan bölgeleri ziyaret ettiğini de kaydetti.

TAPU DAİRESİNİ DE SU BASTI

Gazete şiddetli yağmurların Tapu Dairesi’nde de zararlara yol açtığını belirtti.

Binanın arşiv kısmının bulunduğu bodrumunu su bastığını kaydeden gazete, bodrumdaki suyun boşaltılması ve dosyaların taşınması için dün geç saatlere kadar çalışmaların sürdüğünü yazdı.

Gazete binada elektrik olmadığı için su boşaltımı çalışmalarının fenerler kullanılarak yapıldığını da belirtti.

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