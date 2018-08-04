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“Larnaka Değişiyor”

Larnaka’da, kent merkezindeki yolların ve meydanların genişletilmesine başlanacağı ve kentte yapılacak iyileştirme çalışmalarının; bölgenin mimari, kentsel, tarihi, sosyal ve çevresel değerinin tanıtılması ve vurgulanması, aynı zamanda geleneksel karakterinin korunmasını hedeflediği belirtildi.

“Larnaka Değişiyor”

Larnaka’da, kent merkezindeki yolların ve meydanların genişletilmesine başlanacağı ve kentte yapılacak iyileştirme çalışmalarının; bölgenin mimari, kentsel, tarihi, sosyal ve çevresel değerinin tanıtılması ve vurgulanması, aynı zamanda geleneksel karakterinin korunmasını hedeflediği belirtildi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:35
“Larnaka Değişiyor”

Larnaka’da, kent merkezindeki yolların ve meydanların genişletilmesine başlanacağı ve kentte yapılacak iyileştirme çalışmalarının; bölgenin mimari, kentsel, tarihi, sosyal ve çevresel değerinin tanıtılması ve vurgulanması, aynı zamanda geleneksel karakterinin korunmasını hedeflediği belirtildi.

Larnaka Belediyesi’nin, kent merkezindeki yollar ve meydanların genişletilmesi için Çevre Dairesi’nden onay aldığını yazan Politis gazetesi, Çevre Dairesi’nin, belediyenin, Larnaka içerisindeki merkez yolların genişletilmesi ile Ulu Cami (Cami-i Kebir) karşısındaki meydanın genişletilmesi talebinde bulunduğu projesine olumlu görüş verdiğini kaydetti.

Önerilen projenin, Larnaka’nın kalbindeki kentsel alanla ilgili olduğunu, aynı zamanda yerleşim bölgesi ve deniz kıyısı boyunca uzanan koruma bölgesine komşu olduğunu kaydeden gazete, projenin ticari bölgenin bir kısmını, şehrin eski pazarını, eski Kıbrıs Türk Mahallesi’yle birlikte Kıbrıs Türk Pazarı’nı, kiliseleri ve camileri de içerisine aldığını belirtti.

Caminin karşısındaki meydanın denize yakın mesafede olduğunu da yazan gazete, proje bölgesinin, Natura 2000 bölgesi ile Larnaka Tuz Gölü’ne de bir kilometre mesafede bulunduğunu belirtti.

Gazete; projenin, meydanların ve caminin aydınlatılmasını kapsadığını da ekledi.

 

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Son Güncelleme: 04.08.2018 13:48
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