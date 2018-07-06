Larnaka Belediyesi Genel Sekreteri Tutuklandı



Larnaka belediyesi genel sekreteri, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı bir davada tanık olarak bulunan bir şahsı baskı altına alma çabası iddiasıyla tutuklandı.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka Belediyesi’nin açığa alınmış olan genel sekreteri Lefteris Embedoklis,2015 yılından beridir süren bir davasında davacı tarafın tanığı olan bir belediye çalışanına baskı uyguladığı gerekçesiyle dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını yazdı.

Gazete, Embedoklis’in, 80 yaşındaki bir kişiyi yanıltarak 35 bin Euro para almakla yargılandığını, bu dava çerçevesinde tanık konumunda bulunan bir belediye çalışanına ise ifadesini değiştirmesi yönünde baskı yaptığını vurguladı.

Habere göre Embedoklis davası tamamlanana kadar tutuklu yargılanacak.

