Lakkotripis’ten VTTV’nin Önerisiyle İlgili AKEL Kanadından Gelen Eleştirilere Yanıt

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, AKEL kanadından VTTV şirketinin doğalgazla ilgili önerisi konusunda gelen eleştirilere yanıt verdiği bildirildi.

AKEL, VTTV (Vitol Tank Terminals International) şirketinin, doğalgaz ithali için ücretsiz iskele inşa etme ve buradan hizmet verme ile ilgili öneride bulunduğu; ancak Rum Hükümeti’nden herhangi bir yanıt verilmediği gerekçesiyle önceki gün, Lakkotripis’i eleştirmişti.

Alithia gazetesinin haberine göre Lakkotripis, AKEL’in doğalgaz hizmetlerinin özelin tekeline verilmesi konusundaki ısrarını anlamsız bulduğunu ve bu durumun gerek enerji güvenliğini, gerekse sağlıklı rekabet ortamını zedelediğini söyledi.

Lakkotripis ayrıca, enerji konularında kolay ya da bedava çözümler bulunmadığını vurguladı.

MISIR SÖZCÜLÜĞÜ’NDEN ÜÇLÜ ZİRVEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, Mısır Hükümet Sözcülüğü’nden, Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır arasında 10 Ekim’de yapılan üçlü zirveyle ilgili açıklama yapıldığını yazdı.

Habere göre Mısır Hükümet Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah El Sisi’nin, üçlü zirveden memnun olduğu ve başlatılan işbirliğinin gerek ikili, gerek üçlü düzeyde devam etmesini arzuladığı kaydedildi.

Açıklamada, El Sisi’nin Güney Kıbrıs’ın Mısır’a verdiği destekten ötürü teşekkür ettiği de belirtildi.