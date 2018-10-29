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Lakkotripis’ten Fatih Sondaj Gemisinin Faaliyetlerine Dair Açıklama

Lefkoşa, 29 Ekim 18 : “Fatih” sondaj gemisinin bugün Doğu Akdeniz’de başlayacağı sondaj çalışmaları, Rum gazetelerinin haberlerine yansırken; Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’ten konuyla ilgili açıklama geldi.

Lakkotripis’ten Fatih Sondaj Gemisinin Faaliyetlerine Dair Açıklama

Lefkoşa, 29 Ekim 18 : “Fatih” sondaj gemisinin bugün Doğu Akdeniz’de başlayacağı sondaj çalışmaları, Rum gazetelerinin haberlerine yansırken; Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’ten konuyla ilgili açıklama geldi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:31
Lakkotripis’ten Fatih Sondaj Gemisinin Faaliyetlerine Dair Açıklama

Lefkoşa, 29 Ekim 18 : “Fatih” sondaj gemisinin bugün Doğu Akdeniz’de başlayacağı sondaj çalışmaları, Rum gazetelerinin haberlerine yansırken; Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’ten konuyla ilgili açıklama geldi.
Alithia gazetesi, Lakkotripis’in dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi’nin ileri sürdükleri “Türk tariklerini” soğukkanlılıkla karşıladığını ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde sondaj izni olan şirketlerle işbirliği içerisinde, bu konuda gerekli tedbirlerin alındığını söylediğini yazdı.
Habere göre Lakkotripis, Rum Yönetimi’nin enerji programlarını planlandığı şekilde sürdürdüğünü de kaydetti.
(GE/HA)
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