Lakkotripis Siyasi Liderleri Enerji Konusunda Bilgilendirecek

Lefkoşa, 18 Temmuz 18 : Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, 30 Temmuz’da Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılacak olan siyasi liderler toplantısında, üç kritik enerji konusunu masaya yatıracağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, Lakkotripis’in bilgilendireceği konular arasında Noble Energy ile olan müzakerelerin, TOTAL şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki diğer parsellerde hak talebi ve ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu ile 10’uncu parseldeki ilk iki sondajla ilgili bilgilerin bulunduğunu yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, özellikle Noble Energy’nin 12. Parseldeki talepleriyle ilgili birtakım değişiklikler olması ve bu değişikliklerin gelirlerin paylaşımıyla ilgili olması nedeniyle konuyu kritik addettiği ve siyasi liderlerle istişarede bulunmak istediği ifade edildi.

(GE/HÖ)