Lakkotripis Londra’da Temaslarda Bulunuyor

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, “World Travel Market 2018” fuarına katılmak için gittiği Londra’da bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Lakkotripis’in dün Yunanistan Turizm Bakanı Elena Kundura ile görüştüğünü; eski İngiliz futbolcular Rio Ferdinand ve Bobby Zamora ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre, Reuters ve CNBC kanallarına röportaj veren Lakkotripis, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada ise, 2018 yılında neredeyse 4 milyon turistin Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmiş olacağını ve bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, Lakkotripis’in yarınki temaslarında da enerji konusuna odaklanacağını yazdı.

(GE/FEZ)