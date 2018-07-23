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Lakkotripis: “kıbrıs Sorunu Başka Enerji Başka”

Lefkoşa, 23 Temmuz 18 : Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin, enerji programını etkilemeyeceğini savundu.

Lakkotripis: “kıbrıs Sorunu Başka Enerji Başka”

Lefkoşa, 23 Temmuz 18 : Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin, enerji programını etkilemeyeceğini savundu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:53
Lakkotripis: “kıbrıs Sorunu Başka Enerji Başka”

Lefkoşa, 23 Temmuz 18 : Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin, enerji programını etkilemeyeceğini savundu.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler,  Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, basında çıkan Exxon-Mobil şirketinin sondajlarına ilişkin haberleri yorumladığı Larnaka’daki açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdiler.

Habere göre Lakkotripis, Exxon-Mobil şirketinin iki sondajının, sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli tedbirlerin alınmakta olduğunu ifade etti.

Lakkotripis, planlamaya göre, konsorsiyumun ruhsatlarının ileriye götürüleceğini ve şirketin  söz konusu sondajları ileriye götürmesi için gerekli anlaşmaların garanti altına aldığını belirtti.

Bu ayın 30’u için iznin verilip verilmeyeceği şeklindeki bir soru üzerine Lakkotripis, burada önemli ve öze ilişkin  olan noktanın, zaman takvimleri ve planlama  temelinde ilerlemek olduğunu söyledi.

Lakkotripis, geçmişte 2018 yılının ikinci yarısından söz ettiklerini anımsatırken, şimdi ise dördüncü  çeyrekte olacağı yönünde daha spesifik olduklarını,  sondaj gemisinin gelişini kısa zaman içerisinde bileceklerini ifade etti.

Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin, enerji planlarını etkileyip etkilemeyeceği şeklindeki bir soru üzerine Lakkotripis, “bizim için bu ikisi bağlantılı değil. Planlarımıza devam edeceğiz, bunların değiştirilmesi mümkün değildir çünkü anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri içermektedir” dedi.

Lakkotripis açıklamasında ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in birkaç gün önceki, Kıbrıs sorununun, enerji planlarını etkilemeyeceği şeklindeki açıklamasına da atıfta bulundu.

Lakkotripis, Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin, Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde kalkınmayı durdurmasına bağlı olarak, anlaşmaya katılan tarafların ya  enerji konusundaki ara çözümle, ya da  enerji konusunun Kıbrıs sorununun çözümünün bütünlüklü paketine dahil etmesiyle ilerlemesi gerektiği  yönünde mesajlar gönderdiğini belirtti.

Yeni tur ihalelerin olup olmayacağı sorusuna karşılık Lakkotripis, “gelişmelere bağlı olarak her zaman düşüncelerin var olduğunu” söyledi.

Lakkotripis açıklamasında ayrıca üçüncü tur ihalenin, Mısır’daki    “Zohr” yatağındaki keşfin ardından ortaya çıktığını, şirketlerden Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi için artan bir ilgi gördüklerini de ifade etti.   

 

(FK/HA)

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