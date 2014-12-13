Lakkotripis: “Sondaj Çalışmaları İstikrarlı Şekilde Devam Ediyor”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki sondaj çalışmalarının istikrarlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Simerini gazetesinin haberine göre, elektrik enerjisi satın alımıyla ilgili yeni projenin tanıtımında konuşma yapan Lakkotripis, ENI şirketinin gerçekleştirdiği sondajda ilerleme kaydedildiğini, ancak bu ilerlemenin, bazı teknik aksaklıklar nedeniyle başta beklenenden biraz daha gecikmeli yaşandığını kaydetti.

Habere göre Lakkotripis, “Onasagora” parselindeki ilk sonuçları bu ay içerisinde elde etmeyi beklediklerini; ENI ile birlikte açıklamanın ne zaman yapılacağına karar vereceklerini ve 2, 3 ve 9’uncu parsellerde yapılacak ikinci sondajın programlanmasına da başlandığını belirtti.

Lakkotripis, teknik aksaklıkların, genel olarak denizin derinliklerindeki basınçtan kaynaklandığını; bunun yanı sıra denizin dibindeki coğrafi yapıyla ilgili bazı sorunlar bulunduğunu; Kıbrıs levhası ile Afrika levhasını birleştiren yerde bir kavis bulunduğunu ve bu durumun, büyük basınç oluşturmasından dolayı sondajı geciktirdiğini söyledi.

Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin sondaj çalışmalarını etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine ise Lakkotripis, herhangi bir etkilenme olmadığı yanıtını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğalgazla ilgili geçen günkü açıklamalarının, “Türkiye’nin provokatörlüğünü gösterdiğini” öne süren Lakkotripis, Türkiye’nin kendi sondaj platformunu alacağı veya inşa edeceği söyleminin, platform kiralayacak şirket bulamadığını gösterdiğini iddia etti.

Lakkotripis, bu konunun nasıl gelişeceğini beklemeleri gerektiğini de ifade ederken, Rum Yönetimi’nin Türkiye’yi şikayet etmek için bazı faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

LAKKOTRİPİS VE KASULİDİS ATİNA’YA GİDİYOR

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Çarşamba günü Atina’ya giderek, Yunanistan Enerji Bakanı Yannis Maniatis ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ile görüşeceklerini bildirdi.

Habere göre, iki bakanın Atina ziyareti gündeminde Mısır ve İsrail ile yapılan işbirliği olacak.