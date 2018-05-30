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Lakkotripis Rum Meclisi Ticaret Komitesini Bilgilendirdi

TOTAL-ENI İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETİYOR 

Lakkotripis Rum Meclisi Ticaret Komitesini Bilgilendirdi

TOTAL-ENI İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETİYOR 

30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:40
Lakkotripis Rum Meclisi Ticaret Komitesini Bilgilendirdi

TOTAL-ENI İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETİYOR 
 Rum Enerji, Ticaret ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde, TOTAL-ENI arasında,  “zaten güçlü olan işbirliklerinin genişletilmesi konusundaki faaliyetlere ilişkin olarak  kapalı kapılar ardında Rum Meclisi Ticaret Komitesi’ne bilgi verdiği” belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, TOTAL ve ENI şirketlerinin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki, 8’inci parseldeki işbirliğinin kesinleştirilmesini takip edecek,  başka parsellerdeki işbirliğinin genişletilmesi konusundan da söz ettiğini yazdı.
ENI’nin, 2,3 ve 9’uncu parsellerde haklara sahip olduğunu ayrıca TOTAL ile- tüm durumlarda yüzde 50-50 oranla-10 ve 6’ıncı parsellerle işbirliği içerisinde olduğunu, yine aynı oranla, 8’inci parselle olan işbirliğinin ise Rum Bakanlar Kurulu’nun onayını beklediğini yazan gazete işbirliğinin genişletilmesinin, Fransız Total şirketinin, 2,3 veya 9’uncu parsellerden birine veya üçüne gireceği anlamını taşıdığını belirtti. 
Habere göre ENI ile Total şirketlerinin işbirliğinin ekonomik, teknik ve jeopolitik nedenlere sahiptir. 
Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak dün kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen toplantıda, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde yer alan “Afrodit” yatağından faydalanılması ve Noble Energy önderliğindeki konsorsiyumun, Mısır’daki alıcılarla ileriye götürmek istediği resmi anlaşmaya ilişkin taleplerin de gündeme getirildiğini yazdı.
Habere göre Enerji Bakanı Lakkotripis, milletvekillerine, böylesi bir durumda ciddi gelir kaybıyla, Güney Kıbrıs aleyhine olan Rum Yönetimi ve konsorsiyum arasındaki paylaşım anlaşmasının değiştirilmesi amacıyla aşılması gereken engeller konusunda da bilgi verdi. 
Anlaşmanın, düşük doğal gaza fiyatlarına atıfta bulunulmasıyla konsorsiyumun talebi olduğunu yazan gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Enerji Bakanlığı danışmanlarının ve Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi yetkililerinin incelemelerinin konuya çözüm getirecek çıkışlardan söz ettiğini belirtti. 
Habere göre Lakkotripis, bilgilendirme yaparken bu konuda, hem bilgi vermek hem de görüşlerini almak için siyasi parti başkanlarıyla görüşmeler yapacağını dile getirdi. 

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Gazete toplantıda ayrıca İsrail şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde  “Münhasır Ekonomik Bölge” sınırlarını aştığı gerekçesiyle Afrodit yatağının  az miktarını talep etmesi konusunun da gündeme getirildiğini belirtti. 
Politis gazetesi ise ilgili haberinde, partilerin çoğunluğunun, Afrodit gazının Idku doğal gaz sıvılaştırma terminaline satılmasına, devletin hakkı olan gelir miktarının azaltılması ve faydalanma sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin Afrodit yatağı konsorsiyumunun (Noble, Shell, Delek) talebinin kabulünü ön koşula bağlasa bile, olumlu yaklaştığını yazdı.  
Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, milletvekillerini bilgilendirirken şirketlerin anlaşmayı kabul etmek için talep ettiği gelirlerin düşürülmesi konusundaki orandan söz etmediğini yazan gazete Lakkotripis, şirketlerle yürütülen müzakerelerin iyi yolda olduğu bilgisini de verdiğini belirtti. 
LAKKOTRİPİS EAST MED HAKKINDA KONUŞTU 
Alithia gazetesi, Rum Yönetimi’nin, East Med boru hattının oluşturulması planlarını etkileyebilecek olan Türkiye ile Rusya arasındaki “Turk Stream” projesine ilişkin gelişmeleri ele aldı. 
Habere göre Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, bu gelişmenin enerji planlarını etkileyip etkilemeyeceği konusunda  gazeteye yaptığı açıklamada, Rusya’dan kaynaklanan herhangi bir şeyin, Avrupa’nın enerji kaynaklarıyla ilgili planlarını değiştirmeyeceğini ifade etti. Lakkotripis, aksi durumda,  Avrupa’nın oluşturacağı her boru hattı planını değiştirmesine gerek duyulacağını söyledi.
Lakkotripis East Med boru hattı için anahtarın; pazarın bulunabilmesi olduğunu da belirtti. 
Enerji konularında uzman olan Haralambos Ellinas ise gazeteye yaptığı açıklamada “Turk Stream” ve doğal gazı Türkiye’den İtalya’ya taşınması hedefine sahip “Turk Stream 2” projesinin ileriye götürülmesi durumunda East Med boru hattının oluşturulmasına ilişkin herhangi bir çabanın daha zor hale geleceğini ifade etti. 
İtalya’nın East Med’in esas ikmal kaynağı olacağını ifade eden Ellinas, İtalya’nın Türkiye ve özellikle “Turk Stream” tarafından ikmal edilmesi durumunda bunun, oluşturmak istedikleri boru hattı için daha zor olacağını belirtti. 
 


Son Güncelleme: 30.05.2018 13:02
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