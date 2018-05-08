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Lakkotripis, Mısır’da Temaslarda Bulunuyor...

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Türkiye’nin “yasadışı faaliyetlerinin”, Güney Kıbrıs’ı komşu ülkelerle daha yakın hale getirdiğini ve daha güçlü ittifaklar oluşmasını sağladığını iddia etti.

Lakkotripis, Mısır’da Temaslarda Bulunuyor...

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Türkiye’nin “yasadışı faaliyetlerinin”, Güney Kıbrıs’ı komşu ülkelerle daha yakın hale getirdiğini ve daha güçlü ittifaklar oluşmasını sağladığını iddia etti.

08 Mayıs 2018 Salı 08:40
Lakkotripis, Mısır’da Temaslarda Bulunuyor...

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Türkiye’nin “yasadışı faaliyetlerinin”, Güney Kıbrıs’ı komşu ülkelerle daha yakın hale getirdiğini ve daha güçlü ittifaklar oluşmasını sağladığını iddia etti.
Alithia gazetesinin haberine göre, Mısır’da temaslarda bulunan ve bu çerçevede Mısır Enerji Bakanı Tarek El Mola ile dün görüşen Lakkotripis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki “yasadışı faaliyetlerinin”, AB üyesi 27 ülke tarafından açık şekilde kınandığını ve Rum Hükümeti’nin “Afrodit” parseliyle ilgili planlarının ilerlediğini kaydetti.
Mısırlı meslektaşıyla hidrokarbon yataklarının geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını ifade eden Lakkotripis, Rum Hükümeti’nin Afrodit parselinin hakkını elinde bulunduran şirketlerle görüşme aşamasında olduğunu ve takvimlerle geliştirme planları üzerinde çalışıldığını belirtti.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Mısır-Güney Kıbrıs boru hattının maliyetinin 800 milyon-1 milyar Euro arasında değişebileceğini yazdı.
Gazeteye göre, Mısır Enerji Bakanı Tarek El Molla, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”inden Mısır’a getirilecek doğalgazın, sıvılaştırma terminalinde işlenecek olmasının yanı sıra, Mısır’ın iç piyasa ihtiyaçları için kullanılacağını söyledi.
 


Son Güncelleme: 08.05.2018 13:32
Anahtar Kelimeler:
RumEnerjiBakanLakkotripisMısır
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