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"Lakkotripis İle Söyleşi… “Nihai Anlaşmanın Bir Adım Gerisindeyiz”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, kısa zaman önce Mısır’da gerçekleştirdiği temasların sonuçlarını mükemmel olarak niteleyerek, iki ülkenin artık doğal gaz tedarikine ilişkin nihai anlaşmanın bir adım gerisinde olduklarını ve bu durumun ticari müzakerelere yönelik de yolu açacağını söyledi.

"Lakkotripis İle Söyleşi… “Nihai Anlaşmanın Bir Adım Gerisindeyiz”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, kısa zaman önce Mısır’da gerçekleştirdiği temasların sonuçlarını mükemmel olarak niteleyerek, iki ülkenin artık doğal gaz tedarikine ilişkin nihai anlaşmanın bir adım gerisinde olduklarını ve bu durumun ticari müzakerelere yönelik de yolu açacağını söyledi.

13 Mayıs 2018 Pazar 08:52
"Lakkotripis İle Söyleşi… “Nihai Anlaşmanın Bir Adım Gerisindeyiz”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, kısa zaman önce Mısır’da gerçekleştirdiği temasların sonuçlarını mükemmel olarak niteleyerek, iki ülkenin artık doğal gaz tedarikine ilişkin nihai anlaşmanın bir adım gerisinde olduklarını ve bu durumun ticari müzakerelere yönelik de yolu açacağını söyledi.

Simerini gazetesinde yer alan demecinde, bunun Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya ihraç edilecek ilk doğal gaz olduğunu anımsatan Lakkotripis, bunun Rum Yönetimi ile Doğu Akdeniz’e Avrupa alanı için potansiyel doğal gaz noktası olarak vurgu yaparak, alternatif bir enerji kaynağı sunacağını ifade etti.

Buna paralel olarak, Mısır’ın EastMed doğal gaz boru hattı anlaşmasına olası katılımını oldukça önemli olarak da niteleyen Lakkotripis, bunun iş birlikleri ve seçenekler ufkunu genişleteceğini belirtti.

Rum Yönetimi ile İsrail arasında, “Afrodit” yatağıyla ilgili devletler arası anlaşma konusunda ise Lakkotripis, bu konudaki görüşmelerin kısa zaman önce Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen üçlü zirve çerçevesinde de devam ettiğini ve iki tarafın da en kısa zamanda bu meseleyi çözmek istediklerini söyledi.

“Kalipso” yatağında gerçekleştirilen araştırmalarla ilgili duyduğu memnuniyeti de belirten Lakkotripis, yataktaki araştırmaları gerçekleştirilen ruhsat sahibi Eni/Total konsorsiyumunun niyetinin, daha fazla araştırmalar yapılması olduğunu sözlerine ekledi.

 

Son Güncelleme: 13.05.2018 12:24
Anahtar Kelimeler:
BakanEnerjiRum
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