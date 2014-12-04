Lakkotripis: “East Med Pıpelıne’ın South Stream Kararına Etkisi Olmadı”

9’UNCU PARSELDEKİ SONDAJ SONUÇLARI ARALIK SONU VEYA OCAK BAŞI AÇIKLANACAK

LAKKOTRİPİS: “AMERİKALILARIN KARADA HİDROKARBON ARAMA TEKLİFİNİ ALDIM, BAKANLAR KURULU’NA GÖTÜRDÜM”

LİLLİKAS: “ENERJİ MİLLİ MESELE, SİYASİ PARTİLER TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLMEMESİ İÇİN ULUSAL KONSEY’DE MASAYA YATIRILMALI”

LAKKOTRİPİS, SEVKOVIC İLE HEM İSRAİL VE YUNAN ENERJİ BAKANLARIYLA BİRLİKTE HEM DE AYRI GÖRÜŞECEK

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Doğu Akdeniz’deki projelerin AB’nin potansiyel yeni enerji kaynağı olduğunu, dolayısıyla Rusya’nın South Stream boru hattını iptal etme kararına hiçbir etkisi olmadığını, karada da doğalgaz araması yapacaklarını ve “East Med Pipeline” projesini Avrupa Enerji Komiseri ile görüşeceklerini söyledi.

Lakkotripis’in, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’la dün bir araya gelerek doğalgazla ilgili meselelerdeki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Fileleftheros, Rum bakanın açıklamalarını üç ayrı başlık altında aktradı.

Gazete; “Doğalgaz... Boru Hattı İncelemesi Enerji Komiseriyle Görüşmenin Odağında” başlıklı haberinde, Lakkotripis’in İsrailli ve Yunan denkleri Şalom ve Maniatis ile 9 Aralık’taki AB Enerji Konseyi toplantısı çerçevesinde yapacakları temaslara değindiğini yazdı.

Habere göre Lakkotripis, bu çerçevede 8 Aralık’ta Enerji Komiseri Maros Sevkovic ile görüşeceğini ve sözde “Rum MEB’i” içindeki faaliyetlerin ve Güney Kıbrıs’ın AB’nin enerji güvenliğiyle ilgili perspektiflerini anlatacağını belirtti.

Doğu Akdeniz, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında doğalgazı Avrupa’ya taşımak için yapılacak boru hattıyla (East Med Pipeline) ilgili incelemelerin AB tarafından finanse edilmesini isteyeceklerini belirten Lakkotripis “Boru hattının teknik açıdan uygulanabilir ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olup olmadığını gösterecek ve bir araştırma üç bakanın (Lakkotripis, Şalom ve Maniatis) Sevkovic’le ana görüşme konusu olacak” dedi.

Gazete East Med Pipeline projesinin, Rum yönetiminin “Trans Med” ve Yunanistan’ın “East Med” önerilerinin harmanlanmış hali olduğunu ve Sevkovic ile görüşmelerinde projenin AB’nin ortak çıkar projesi (PCI) kapsamına alınmasına çalışılacağını kaydetti.

9’UNCU PARSELDEKİ SONDAJ SONUÇLARI ARALIK SONU VEYA OCAK BAŞI AÇIKLANACAK

Gazete haberinin “Lakkotripis Karada Da Araştırma Yapılacak” başlığıyla ayırdığı bölümünde, ENI-KoGAs’ın 9’uncu parselde gerçekleştirmekte olduğu sondajların sonuçlarının yılsonuna veya ocak başına kadar açıklanacağını bildirdi.

Gazeteye göre Lakkotripis, 9’uncu parseldeki sondajların normal şekilde devam ettiğini, sondajda karşılaşılan bazı sorunların da doğal olduğunu ve bunların giderildiğini söyledi. Sondaj sonuçlarının Aralık sonlarına veya Ocak başlarına doğru açıklanacağı ümidini de dile getiren Lakkotripis Avrupa’ya, ENI-KoGas konsorsiyumunun ve Total’in sondaj yaptığı parsellerden çıkacak doğalgazın ihraç edilebileceğini, “Afrodit” Parselindeki (12) doğalgazın ise Mısır’a aktarılması için müzakerelerin devam ettiğini anlattı.

“AMERİKALILARIN KARADA HİDROKARBON ARAMA TEKLİFİNİ ALDIM, BAKANLAR KURULU’NA GÖTÜRDÜM”

Lakkotripis’in, Amerikalıların karada doğalgaz araştırması yapmayı teklif ettiklerine dair dünkü Rum basınında yer alan haberi doğruladığına dikkat çeken gazeteye göre Lakkotripis, bakanlığına böyle bir teklif yapıldığını ve teklifi Rum Bakanlar Kurulu’na götürdüğünü söyledi.

Ada’nın jeolojisiyle ilgili ve ülkenin enerji dinamiğini karada da en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyacak bir şey olduğunu anlatan Lakkotripis şöyle devam etti:

“Üzerinde çalıştığımız bir tekliftir. İncelemekte olduğumuz için bu konuda daha fazla konuşmayacağım. Herhangi bir şey olursa nihai kararın alınması için geri Bakanlar Kurulu’na gideceğiz. Bugün Kıbrıs’ın deniz alanında jeolojik veriler var. Bu incelemelerle karayla ve muhtemelen Kıbrıs’ın deniz bölgesinin kara ile birleşmekte olduğu kıyı noktasıyla ilgili daha çok jeolojik veri elde edilecek.”

LİLLİKAS: “ENERJİ MİLLİ MESELE, SİYASİ PARTİLER TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLMEMESİ İÇİN ULUSAL KONSEY’DE MASAYA YATIRILMALI”



Gazete, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın ise, Lakkotripis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini yoğunlaştıracağını ancak doğru bir strateji, doğru hareketler ve ittifaklar ile Rum yönetiminin, sözde “egemenlik haklarını koruyup hedeflerine ulaşabileceğini” savundu.

Doğu Akdeniz bölgesinden Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak bir boru hattı (East Med Pipeline) kurulması çabalarına da değinen Lillikas, bu çabaya Güney Kıbrıs ve Yunanistan gibi iki AB üyesi ülkenin müdahil olmasının ötesinde, doğalgaz tedarikçilerini genişletmenin AB’nin önceliği olduğuna göre, bunun kar getirmekle kalmayıp, bu hedefin başarılmasına yardımcı olabilecek ülkelerin desteğini de sağlaması gerektiğini söyledi.

Lillikas, enerji alanındaki bütün programlar tamamlandığında “milli” diye nitelediği bu meselenin, siyasi partiler tarafından istismar edilmesini veya parti içi çekişmelere neden olmasını engellemek için, Rum Ulusal Konseyi’nde masaya yatırılmasını istedi.

LAKKOTRİPİS, SEVKOVIC İLE HEM İSRAİL VE YUNAN ENERJİ BAKANLARIYLA BİRLİKTE HEM DE AYRI GÖRÜŞECEK

Alithia, Lillikas’in açıklamalarını okurlarına “Kıbrıs, Yunanistan, İsrail – Pazartesi Günü Brüksel’de Randevu... Üç Bakan Enerji Birliği Komiseri İle Görüşecek” başlığıyla aktardı.

Gazete; Rum, Yunan ve İsrail enerji bakanlarının Sevkovic ile görüşmesinin 8 Aralık Pazartesi saat 19:00’da gerçekleşeceğini yazdı, ancak bu görüşmeden iki saat önce (17.00’de) Lakkotripis’in Sevkovic’ ile baş başa görüşeceğini bildirdi.