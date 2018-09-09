Lakkotripis: “Büyük Miktarda Doğal Gazın Var Olduğu Balon Değil”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde, büyük miktarda doğal gazın var olduğu olgusunun “balon” olmadığını söyledi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Alithia gazetesinde yer alan söyleşisinde genel olarak doğal gaz konusundan söz etti.

Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde, büyük miktarda doğal gaz varlığının balon olduğuna ilişkin söylemleri reddederken “Kıbrıslıların”, yakın zamanda, yapılan çalışmanın somut sonuçlarını göreceğine olan inancını dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 12’inci parselde yer alan “Afrodit” yatağındaki doğal gazın, “MEB” içerisinde faaliyet gösteren şirketlerle yeniden müzakere edilmesine ilişkin ayrıntılara girmekten kaçınan Lakkotripis, müzakerelerin yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Lakkotripis, amaçlarının “Afrodit” yatağından en kısa zamanda faydalanılması olduğunu, bu nedenle ortak bir çözüm bulunmasını arzuladıklarını belirtti.

“Afrodit” yatağından faydalanılmasının ekonomik kazancın ötesinde stratejik öneme de sahip olduğunu söyleyen Lakkotripis, bir başka soru üzerine Güney Kıbrıs’ın bugün “Afrodit” yatağından faydalanılmasına çok yakın olduğunu, mevcut aşamada ise 6. parseldeki “Kalipso” yatağındaki keşfin sonuçlarının değerlendirilmekte olduğunu da ifade etti.

