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Lakkotripis, Bulgaristan’da Enerji Konulu Temaslarda Bulundu…

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Bulgaristan ziyaretinde eşlik eden Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Rum Yönetimi’nin, Doğu Akdeniz’den bir enerji koridoru açılması çabalarını, Avrupa’ya yönelik olarak da genişlettiğini söyledi.

Lakkotripis, Bulgaristan’da Enerji Konulu Temaslarda Bulundu…

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Bulgaristan ziyaretinde eşlik eden Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Rum Yönetimi’nin, Doğu Akdeniz’den bir enerji koridoru açılması çabalarını, Avrupa’ya yönelik olarak da genişlettiğini söyledi.

24 Şubat 2016 Çarşamba 09:37
Lakkotripis, Bulgaristan’da Enerji Konulu Temaslarda Bulundu…
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“DOĞU AKDENİZ’DEN AVRUPA’YA ENERJİ KORİDORU”

Lefkoşa Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Bulgaristan ziyaretinde eşlik eden Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Rum Yönetimi’nin, Doğu Akdeniz’den bir enerji koridoru açılması çabalarını, Avrupa’ya yönelik olarak da genişlettiğini söyledi.

Haberi veren Fileleftheros gazetesi, Lakkotripis’in Bulgaristan’da, Bulgaristan Enerji Bakanı Temenushka Petkova ve Turizm Bakanı Nikolina Angelkova ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığını yazdı.

Gazeteye göre, Bulgaristan ile yeni bir işbirliği perspektifi ortaya çıkıp çıkmadığının kendisine sorulması üzerine Lakkotripis, Bulgaristan’ın, gerek mevcut alt yapılar veya yapılması planlanan alt yapılarla, Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya yeni bir doğal gaz koridoru oluşturulması çabalarında özel bir role sahip olduğunu belirtti.

Gazeteye göre, Lakkotripis, gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşmelerinde, gerek kendisinin Bulgaristan Enerji Bakanı ile görüşmesinde, Bulgaristan’ın, Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya doğal gaz nakledilmesi planlamasına dahil edilmesi için nasıl hareket edeceklerinin ele alındığını dile getirdi.

Lakkotripis, üzerinde mutabakata varılan ve imzalanan enerjiyle ilgili karşılıklı anlayış memorandumunda da yer alan önemli meselelerden birinin, var olan bütün altyapıları (gerek boru hatları ve sıvılaştırılma terminalleri, gerek hazır olanlar veya yapılması planlananlar olmak üzere) gözden geçirecek olan bir teknik komite kurulması olduğunu da ifade etti.

Lakkotripis, amaçlarının, bu bütünlüklü planlamaya müdahil olan başka ülkeleri de kapsaması için, bu teknik grubu genişletmek olduğunu kaydetti.

Habere göre, bir gazetecinin “Avrupa’ya da mı uzanıyoruz şeklindeki yorumuna” karşılık ise Lakkotripis, “Rum Yönetimi’nin son dönemdeki hareketleri, doğal gaz üreticisi de olan özellikle Mısır ve İsrail gibi Doğu Akdeniz’deki komşularından başlayarak, Yunanistan’la birlikte ilerlediğimizi gösteriyor ve şimdi de bu çaba tam olarak Avrupa’ya doğru istediğimiz koridor boyunca genişliyor” dedi.

Rum Yönetimi’nin ilgili teknik ilkeleri temelinde, doğal gazın değerlendirilmesi konusundaki zaman çerçevesi konusunda da kendisine soru yöneltilen Lakkotripis, bütün bunların teknik aşamada görüşüleceğini söyledi.

Bazı ön görüşmeler yapıldığını dile getiren Lakkotripis, örneğin Dedeağaç ile Bulgaristan’ı bağlayacak doğal gaz boru hattını duyduklarını ve bunun kendilerini özellikle ilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, bölgesel ve Avrupa düzeyinde yaşanan gelişmelerin, Güney Kıbrıs ile Bulgaristan arasındaki işbirliği alanlarının genişlemesini gerekli hale getirdiğini söyledi.

Alithia gazetesi habere “Sofya Kıbrıs Doğal Gazına Yol Açıyor… Bulgaristan da Tüketici Olabilmesinin Ötesinde, Nakledici Ülke de Olabilir” başlığıyla yer verirken, Simerini ise habere “Sofya da Enerji Körfezinde” başlığıyla yer verdi.

                

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