Lakkotripis Bir Dizi Temasta Bulunmak İçin Mısır’a Gitti!

Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, bir dizi temasta bulunmak için dün Kahire’ye gittiği haber verildi.



Lakkotripis’in bugün Mısır Petrol Bakanı Tarık El Molla ile birlikte, iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelere katılacağını yazan Fileleftheros gazetesi, iki ülkenin bakanlıklarından teknokratlar ile Rum Hidrokarbon Şirketi ile Mısır’ın EGAS isimli devlet doğal gaz şirketinden temsilcilerin katılacağı görüşmelerin gündeminde, Güney Kıbrıs’tan Mısır’a doğal gaz boru hattı döşenmesine ilişkin anlaşma, AB ile Mısır’ın enerji alanındaki ilişkileri aynı zamanda bölgesel enerji işbirliklerinin bulunacağını kaydetti.



Gazete Lakkkotripis’in bu akşam adaya dönmesinin beklendiğini ekledi.

