Lakkotripis Atina’da Economist toplantısında konuştu

Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı YorgosLakkotripis, Atina’daki Economist toplantısında enerji konularında açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesine göre Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı YorgosLakkotripis, ENI ve Total ile, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 3’üncü parsel konusundaki gelişmelerin zirveye çıkacağını ifade etti.

Hidrokarbona ilişkin araştırmalar konusunda da önemli gelişmelere sahip olunacağını söyleyen Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın enerji portföyüne yeni kaynaklar ekleyen Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de, 6’ıncı parselde “Kalipso” yatağındaki yeni keşiften de söz etti.

“Kalipso” yatağındaki keşfin, geriye kalan diğer yataklarla ilgili yatırım ilgisini de beslediğini ifade eden Lakkotripis, gerek Mısır, gerekse Yunanistan ve İsrail ile yapılan devletlerarası işbirliklerinden de bahsetti.

Türkiye’nin, sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki tutumundan söz eden Lakkotripis, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın komşu ülkeler arasında işbirliğini arzuladığı bir anda uluslararası hukuk ile mutlak şekilde uyumsuzluk içerisinde olduğunu ileri sürdü.

Lakkotripis, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını koruduğu argümanını sorgulayarak, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne ilişkin sınırlamanın Kıbrıslı Türklerin çıkarına olmadığını savundu.



“Afrodit” yatağına ilişkin olarak ise Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın, devletler arası işbirliklerinin ileriye götürülmesi konusunda AB ile işbirliğinin ilerlemiş durumda olduğunu, AB’nin East Med’e katılımının, doğal gaz yönlendirmesi için 100 milyon Euro ve 135 milyon Euro boru hattı incelemesi olmak üzere, iki yeni projeyle, arttığını belirtti.Lakkotripis, Exxon Mobil şirketi ile 10’uncu parselde çalışmalara gelecek aylarda başlanacağını ve beklentilerin büyük olduğunu söyledi.

“3’ÜNCÜ PARSELE İLİŞKİN GELİŞMELER”

Gazete aynı haberinin içerisinde, ENI ve Total şirketlerinin, 3’üncü parsele ilişkin işbirliklerinin ileriki günlerde açıklanacağının bilgilerinde olduğunu (gazete olarak) yazdı.

Gazete bu anlaşmanın, Güney Kıbrıs için son derece önemli olarak addedildiğini, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ENI’nin planlanmış sondajını gerçekleştirmeyi engellediği zaman Türkiye’nin “kışkırtıcı faaliyetlerde” bulunduğunu ileri sürdü.

Haberde, siyasi analizörlere göre, Total şirketinin, 3’üncü parsele dahil olmasının, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki enerji programına ayrı bir boyut kazandıracağıda ifade edildi.



