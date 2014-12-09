Lakkotripis, AB Enerji Komiseriyle Görüştü

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, dün, AB’nin yeni Enerji Komiseri Maro Sevkoviç’le Brüksel’de gerçekleştirilen Enerji Konseyi toplantısı çerçevesinde bir araya geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi haberinde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in dün Brüksel’de AB Enerji Komiseri Maro Sevkoviç’le bir araya geldiğini, ardından görüşmeye Yunanistan Enerji Bakanı Yannis Maniatis’in de katıldığını yazdı.

Gazete, Lakkotripis, Maniatis ve Sevkoviç’in görüşmede, Doğu Akdeniz’deki doğal gazın Avrupa’ya taşınması konularını ele aldıklarını belirtirken, söz konusu görüşmeye İsrail Enerji Bakanı’nın da katılacağının duyurulduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini vurguladı.

İsrailli bakanın görüşmeye, ülkesindeki siyasi kriz nedeniyle katılamadığını belirten gazete, görüşmede ayrıca Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail arasında doğal gaz konularındaki işbirliği konularının da ele alındığını yazdı.