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“laiki Bank” Davasında Yargılanan Dört Sanık Suçlu Bulundu

Lefkoşa, 12 Ekim 18: Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ancak batan “Laiki Bank”ın yönetim kurulunda üst görevlerde yer alan dört sanık bugün çıkarıldıkları Rum mahkemesinde suçlu bulundular.

“laiki Bank” Davasında Yargılanan Dört Sanık Suçlu Bulundu

Lefkoşa, 12 Ekim 18: Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ancak batan “Laiki Bank”ın yönetim kurulunda üst görevlerde yer alan dört sanık bugün çıkarıldıkları Rum mahkemesinde suçlu bulundular.

12 Ekim 2018 Cuma 11:13
“laiki Bank” Davasında Yargılanan Dört Sanık Suçlu Bulundu
Lefkoşa, 12 Ekim 18: Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ancak batan “Laiki Bank”ın yönetim kurulunda üst görevlerde yer alan dört sanık bugün çıkarıldıkları Rum mahkemesinde suçlu bulundular.
Rum haber kaynakları, eski “Laiki Bank’ın” CEO’su Eftimios Mulutas, CEO yardımcısı Panayotis Kunnis ve yönetim kurulu üyeleri Neoklis Lisandru ile Markos Foros’un “pazarın iflasına sebebiyet vermek ve yanlış-yalan bilgilendirmede bulunmak suçlamalarından ötürü çıkarıldıkları Lefkoşa Rum Mahkemesi tarafından suçlu bulunduklarını” yazdı.
Haberde, şahısların cezalarının 17 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek duruşmada açıklanacağı ve o tarihe kadar şahısların serbest bırakıldıkları da vurgulandı.
(SB/HÖ)  
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