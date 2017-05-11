Güney Kıbrıs:
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11 Mayıs 2017 Perşembe 08:26

Kuzey Ve Güney Arasındaki Alışverişler Arttı

Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların karşılıklı alışverişlerinde artış olduğu bildirildi.

Kuzey Ve Güney Arasındaki Alışverişler Arttı
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KREDİ KARTLARIYLA ALIŞVERİŞTE YILLIK BAZDA YÜZDE 10 ARTIŞ GÖRÜLDÜ

KIBRISLI TÜRKLER İKİ KAT DAHA FAZLA ALIŞVERİŞ YAPTI… EN ÇOK HARCAMA 1 MİLYON 853 BİN EURO İLE MARKETLERDE

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların karşılıklı alışverişlerinde artış olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi “iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların herhangi bir ilerlemeyi gölgede bırakmasıyla son zamanlarda Kıbrıs sorununun çözümünde gözlemlenen durgunluğa rağmen, JCC şirketinin son verilerinin, muhtemel bir çözümde olabilecek ekonomik perspektiflere ilişkin iyimserlik notası verdiği” değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında kredi kartlarıyla yapılan ticaretin son dört ayda ilk kez görülen bir düzeye yükseldiğini belirten gazete, genel olarak 2017 Nisan ayında kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerde yıllık bazda yüzde 10’luk artış olduğunu belirtti.

KIBRISLI TÜRKLER İKİ KAT DAHA FAZLA ALIŞVERİŞ YAPTI

Verilere göre, Kıbrıslı Rumlara kıyasla, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta kredi kartlarıyla iki kat daha fazla alışveriş yaptıklarını kaydeden gazete, 1 Ocak 2017’den 30 Nisan 2017’ye kadar Kıbrıslı Türkler Güney Kıbrıs’ta 7,5 milyon Euro’luk harcama yaparken, Kıbrıslı Rumların, KKTC ve Türkiye’de 3,5 milyon Euro’luk harcama yaptıklarını aktardı.

MARKETLERE 1 MİLYON 853 BİN EURO

Kıbrıslı Türklerin en çok harcama yaptıkları yerin süpermarketler olduğunu yazan gazete, buna göre buralarda 1 milyon 791 bin 853 Euro’luk harcama yapıldığını belirtti.

Kıbrıslı Türklerin tercihlerinin ikinci sırasında giyim sektörünün bulunduğunu belirterek buralarda 1,3 milyon Euro’luk harcama yapıldığını kaydeden gazete, bunu, 1,29 milyon Euro ile hizmet sektörünün takip ettiğini aktardı.

2017 yılının ilk dört ayında Kıbrıslı Rumların gerek KKTC, gerekse Türkiye’deki harcamalarında artış olduğunu belirterek, bu tarihlerde 3,48 milyon Euro’luk harcama yapıldığını da yazan gazete, nisan ayıda Kıbrıslı Rumların, KKTC’de 727 bin 860 Euro, Türkiye’de ise 242 bin 532 bin Euro harcadığını bildirdi.

Kıbrıslı Rumların KKTC’de kredi kartı kullanımında ilk sırada 1 milyon 85 bin Euro ile otellerin geldiğini aktaran gazete, bunu, 187 bin 995 Euro ile giyim sektörünün ve 145 bin 197 Euro ile eğlence sektörünün takip ettiğini yazdı.

(HC/GÜL)

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