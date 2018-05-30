Kuzey Kıbrıs’tan Güney’e Yasadışı Yollarla Gittiği İddia Edilen Ürünlere Kontrol

Lefkoşa, 30 Mayıs 18 : Rum Tarım Bakanlığı\'nın, Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçtiği iddia edilen patates konusunda, daha fazla kontrol yapacağı ileri sürüldü.





Politis gazetesine göre, bunun üreticilerle yapılan görüşmelerde ele alınan konulardan biri olduğunu söyleyen Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, problemin Yeşil Hat Tüzüğü’nün kendisinden kaynaklanmadığını ve şu ana kadar bu ürünlerle ilgili olarak bir problem ortaya çıktığının görülmediğini de söyledi.





Gazeteye göre, problemin kontrollü geçişlerden değil, bazı ürünlerin Güney Kıbrıs’a yasadışı girişiyle alakalı olduğunun görüldüğünü ve bu ürünlerin kontrol edilmediğini öne süren Kadis, problemin tespitinin ardından, kontrollerin artırılması için somut çözümler önerildiğini ifade etti.





Hellim konusunda ise, hellimin tesciliyle ilgili prosedürün teknik aşamada başarıyla tamamlandığını öne süren Kadis, “Kuzey Kıbrıs’ta üretilecek olan hellimin geçişiyle ilgili olarak, Yeşil Hat Tüzüğünde değişiklik yapılmasıyla alakalı, siyasi boyuta sahip bazı meseleler ortaya çıktığını” iddialarına ekledi.





(İY/ŞEB)



