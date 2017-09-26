Kuzey’de Yaşayan Kıbrıslı Rumlara Ve Maronitlere Gelen Yardımlara Vergi Uygulanması Konusu

KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, Kuzey'de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere güneyden UNFICYP aracılığıyla tüketim malzemesi gönderilmesi uygulamasına son vermesi ve aksi halde gönderilen yardımlara vergi uygulanacağını açıklamasının Rum yönetiminin tepkisine yol açtığı ve buna karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantı yapıldığı belirtildi.

RUM YÖNETİMİ KARŞI TEDBİRLERİ GÖRÜŞTÜ

KKTC’YE GEÇECEK TURİSTLERE GİRİŞ YASAĞI KONUSUNDAKİ GENELGE YENİDEN İNCELENİYOR

Lefkoşa, 26 Eylül 17 : KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, Kuzey'de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere güneyden UNFICYP aracılığıyla tüketim malzemesi gönderilmesi uygulamasına son vermesi ve aksi halde gönderilen yardımlara vergi uygulanacağını açıklamasının Rum yönetiminin tepkisine yol açtığı ve buna karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantı yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Larnaka’dan gelip Kuzey'de Rum malı olan otellerde konaklayacağını beyan eden turistlere giriş yasağı konulmasıyla ilgili genelgenin Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile istişarelerin ardından, 15 gündür uygulanmadığı, hükümet çevrelerinde de, sadece KKTC turizmi açısından değil diplomatik ve siyasi sorunlar gibi “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde de sorunlara neden olacağı konusunda endişenin bulunduğu kaydedildi.

Politis gazetesi “Turistlere Engel Koyuyoruz, Mahsurlara Vergi Koyuyorlar-Güven Eksikliği Tedbirleri” başlıklarıyla verdiği haberinde, Kıbrıs’taki taraflara atıfta bulunarak, bir tarafın, diğerine “kötüden kötüye” yanıt verdiğini savundu.

Gazete, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, Kuzey’de yaşayan Kıbrıs Rum ve Marontiler’e, Yeşil Hat’tan geçecek malzemeler için gümrük işlemi uygulayacağı şeklindeki açıklama yaptığını aynı zamanda, Kuzey’de, Kıbrıs Rum malı olan otellerde konaklayacaklarını beyan eden turistlere “Kıbrıs Cumhuriyeti’”ne giriş yasağı konması şeklindeki Rum Dışişleri Bakanlığı’na ait genelgenin ise Kuzey’deki haberlerin gündeminde olduğunu yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile istişarelerin ardından, 15 gündür uygulanmayan genelgesinin, hükümet çevrelerinde de, sadece KKTC turizmi açısından değil diplomatik ve siyasi sorunlar gibi “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde de sorunlara neden olacağı konusunda endişenin bulunduğunu belirtti.

Gazete, söz konusu genelgenin bu hafta içerisinde, ilgili bakanlar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından ele alınmasının beklendiğini, yasağın yasal olup olmadığı konusunun açıklığa kavuşturulması için de Hukuk Dairesi’ne de çağrı yapılmasının ihtimal dışı bırakılmadığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, bu genelgenin, Rum Dışişleri Bakanlığı Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz bahar ayında, KKTC’deki kültürel festivale katılacaklarını söyleyen Sırp öğrencilerin girişine izin verilmemesiyle ortaya çıkan sorunlar nedeniyle hazırlandığını belirtti.

Habere göre diplomatik bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, yasağın, Yeşil Hat tüzüğüyle ilgili olmadığını, ayrıca sınır kapıları aracılığıyla serbest dolaşım ve Ercan Havalimanı aracılığıyla Kıbrıs’a girme hakkına serbest dolaşım hakkına sahip AB vatandaşlarıyla alakalı olmadığını belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, söz konusu genelgeyi, KKTC’ye geçen Avrupalı veya Kıbrıslı vatandaşlar için etkinleştirilmeyen, mülklerin ele geçirilmesinin yasaklanması yasasına dayandırdığını belirten gazete başka durumlar için, Amerikalıların, KKTC’de kalma niyetlerini söylemelerine karşın, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”ne girişlerinin engellenmediğini de yazdı.

RUM YÖNETİMİ TEDBİRLERİ ELE GÖRÜŞÜYOR

Fileleftheros gazetesi, KKTC’nin aldığı kararı 1 Ekim’den itibaren hayata geçirmesi durumunda alınacak tedbirleri incelediğini yazdı.

Gazete, bugüne kadar yapılan diplomatik ve diğer faaliyetlerin ötesinde, Rum Yönetimi’nin ilgili birimlerinin, dün bir toplantı yaparak alınması mümkün tedbirleri ele aldığını belirtti.

Söz konusu tedbirlerin, kararın uygulamaya gireceği 1 Ekim itibarıyla, bilineceğini belirten gazete KKTC’nin, Kıbrıslı Rum ve Maronitlere’e uygulayacağı gümrük işlemleri konusunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından, geçtiğimiz hafta, BM Genel Sekereteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, Guterres’in bilgisine getirdiğini, Guterres’in bu konuda bilgiye sahip olmadığını söyleyerek yardımcı olmak adına bilgi talep ettiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Rum Yönetimi’nin, BM’nin geçtiğimiz Cuma günü yaptığı, gümrük uygulanmasının 3’üncü Viyana Anlaşması’nı ihlalini teşkil ettiği şeklindeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını da belirtti.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ HRİSTODULİDİS

Alithia gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, yaptığı açıklamaca, Kıbrıs Türk tarafının, Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitler’e yönelik bu kararı iptal etmesini talep ederken, bunun 3’üncü Viyana Anlaşması’nın ihlalini teşkil ettiğini ifade etti.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin de buna tepki gösterdiğini, UNFICYP’in, KKTC’nin bu kararını hayata geçirmemesi için belirli faaliyetlerde bulunacağını söyledi.

UNFICYP

Alithia gazetesi ayrıca UNFICYP Basın Sözcüsü’nün, “AlphaNews Live’”a yönelik yaptığı yazılı açıklamada, konu hakkında KKTC makamlarınca henüz bilgilendirilmediklerini ifade ettiğini yazdı.

Habere göre yazılı açıklamada, Maronitler’e yönelik gıda teslimatlarının her salı; Karpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rumlara ise her çarşamba yapıldığı belirtildi.

UNFICYP’in, konu hakkında henüz bilgilendirilmediğine dikkati çekilen açıklamada ilgili bilgilendirmenin yapılmasından sonra faaliyetler konusunda karar verileceği de vurgulandı.

Açıklamada, “Kıbrıs’taki misyonumuzun, tüm taraflar için kabul edilebilir ortak bir çözüm bulunacağına inanmaktadır” ifadesi de kullanıldı.

FOTİU

Fileleftheros gazetesine açıklama yapan Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, konunun sadece siyasi değil insani de olduğunu ifade etti.

Fotiu, konunun insani olduğunu, yüzde yüz Kuzey’de yaşayan Rumları etkileyeceğini, sadece gıda değil ilaç yardımıyla da alakalı olduğunu belirtti.

Fotiu, tarımsal faaliyetler için kullanılan traktörler için akaryakıt da gönderdiklerini anımsattı.

PARTİLER

Politis gazetesine göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması konusunda yaptığı açıklamada, “taksim kültürünü” pekiştirmeyi arzulayan, Kıbrıs Türk toplumundaki dinamiklerden kaynaklanan oldubittilerin yaratılması çabasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Stefanu, bu metotların, durgunluk ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorunun erozyona uğratan kötü icraatları olduğu sürece kolaylaşacağını belirtti ve tek çıkış yolunun, müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu söyledi.

Rum Vatandaşlık İttifakı ve Rum Yönetimi Başkan adayı Yorgos Lillikas’ın kurmaylığı tarafından yapılan açıklamada ise “sahte devletin, her şekilde tanınma girişiminde bulunduğunu, hedefinin ise işgal altındaki toprakların yükseltilmesi olduğunu” iddia etti.

Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ise açıklamasında, provokasyondan söz ederek hedefin, Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rumlara baskı yapmak olduğunu ileri sürdü.

(FK/GÜL)

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