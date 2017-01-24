Güney Kıbrıs:
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24 Ocak 2017 Salı 07:39

Kuyalis Ab Komisyonu’ndan Hellim Tescili Sürecinin Hızlandırılmasını İstedi

Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis’in, AB Komisyonu’ndan hellim tescili sürecinin hızlandırılmasını istediği bildirildi.

Kuyalis Ab Komisyonu'ndan Hellim Tescili Sürecinin Hızlandırılmasını İstedi
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Lefkoşa, 24 Ocak 17 : Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis’in, AB Komisyonu’ndan hellim tescili sürecinin hızlandırılmasını istediği bildirildi.

Alithia gazetesi, Tarım ve Denizcilik Konseyi çalışmalarına katılmak için Brüksel’e giden Kuyalis’in, son aşamada olan hellim tescilinin, Japonya ile olan ticari anlaşmanın bir parçası olabilmesi için hızlandırılması gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Kuyalis, hellim tescil sürecinin hızlandırılmasının yanı sıra, Komisyon’dan, keçi ve koyun sütü sektörünün desteklenmesi için yardım talebinde de bulundu.

(GE/ŞEB)

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