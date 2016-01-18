Kuyalis Hellim Konusunda Açıklama Yaptı

Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis, hellim konusundaki itirazların, kendilerine resmi olarak iletilmesini beklediklerini söyledi.

Simerini gazetesinin “Sahte Devlet İle Birlikte Karar Vermeyeceğiz… Nikos Kuyalis Hellimle İlgili İtirazların Resmi Olarak İletilmesini Bekliyor” başlıklı haberine göre Kuyalis, Rum Yönetimi’nin “hellimin ‘menşe ismi korumalı’ ürün olarak tescil edilmesine ilişkin, kabul edilen itiraz olup olmadığı konusunda resmen bilgilendirilmediğini, ancak geçmişte buna itiraz etme niyeti olduğunu ifade eden ülkelerin bunu yaptığına dair bir bilgiye sahip olduklarını ve bu itirazların Tarım Genel Müdürlüğü tarafından inceleneceğini” ifade etti.

Haberde, bu itirazların Brüksel’deki Tarım Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmesi durumunda, Rum Yönetiminin ilgili makamlarının (Tarım Bakanlığı ile Hukuk Dairesi) bu itirazlara yanıt vermesi gerekeceği ifade edildi.

“KIBRIS TÜRK TARAFININ İŞBİRLİĞİ TALEBİ KONUSU”

Gazeteye göre, hellimin tescil sürecinde, Kıbrıs Türk tarafının hellim ve hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması için, Yeşil Hat Tüzüğünde değişiklik yapılmasıyla ilgili olarak Rum Yönetimiyle işbirliğinde bulunma talebi olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Rum bakan “böyle bir belgenin farkında olmadığını” söyledi.

Kuyalis devamla sözlerini kısaca şöyle sürdürdü;

“Ancak Kıbrıslı Türklerin hellim üretip bunu pazarlayabilmeleri için Yeşil Hat Tüzüğünde değişiklik yapılması gerekeceği kesindir. Ortada Juncker-Anastasiadis-Akıncı mutabakatı vardır ve bu değişikliğin belirli bir noktada yapılması gerekir.”

Kuyalis, hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması konusunda ise, Kıbrıslı Türklerin yoğun bir şekilde çalışması gerektiğini, bu konuda mutlaka AB’nin yardımının da gerekeceğini ve Rum Yönetiminin de bu çabaya yardım etmesi olasılığı bulunduğunu ifade etti.

Kuyalis, veterinerlerden oluşan ve ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenmesine yönelik, uzun yıllardır düzenli aralıklarla BM himayesinde Kıbrıs’ta toplanmakta olan ilgili bir teknik komite bulunduğunu da belirtti.

“YETKİLİ OLAN KIBRIS CUMHURİYETİ’DİR”

Gazeteye göre, KKTC, AB ve Rum Yönetimi’nin bu konulara ilişkin ortak karar alması gibi bir olasılık olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Kuyalis, kısaca şöyle yanıt verdi;

“Gündemde böyle bir konu yoktur. Kıbrıs Cumhuriyeti hiçbir durumda sahte devlet ile ortak karar almayacak. Gerek bu konular, gerek AB’yle ilgili konulara ilişkin yetkili makam Rum Yönetimi’dir ve bu şekilde faaliyet göstermeyi sürdüreceğiz.”

Kuyalis, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınması için AB mali tüzüğü bulunduğunu ve Kıbrıslı Türklerin hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesini buna dahil edebileceklerini de öne sürdü.

Avrupa Komisyonu’nun, hellimin tescili konusunda Brüksel’in ortaya koyduğu önerilerde, Rum Yönetimi’nin yapmak istediği değişiklikleri reddedip etmediğinin kendisine sorulması üzerine ise Kuyalis, Rum Yönetiminin ortaya dört değişiklik önerisi koyduğunu ve bazılarının tartışılmakta olduğunu dile getirdi.

Ortada bazı itirazlar bulunduğunu dile getiren Kuyalis, ancak görüşmelerin AB ile Rum Yönetimi arasında nihai bir çözüm bulunana kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

VATANDAŞLAR İTTİFAKI: “AKINCI HELLİM ARACILIĞIYLA SAHTE DEVLETİN DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİNİ İSTİYOR”

Gazeteye göre, Rum Vatandaşlar İttifakı ise açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hellim aracılığıyla KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesi arzusunda olduğunu ileri sürdü.

Gazeteye göre, Vatandaşlar İttifakı Sekreterliği üyesi Konstantinos Filaretos, Akıncı’nın, hellimi araç olarak kullanarak, KKTC’nin, AB’nin karar alma mekanizmalarına katılması arzusunda olduğunu öne sürdü.

Gazeteye göre İttifak açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Akıncı’nın belgesi, Yeşil Hat Tüzüğünde değişiklik yapılması ve bunun Avrupa Konseyi tarafından başka gecikme olmadan kabul edilmesi için ortak bir zemin bulunması amacıyla, sahte devlet ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında işbirliği yapılmasını önermektedir. Akıncı’nın çabalarının sahte devletin tanınmasını amaçladığı aşikârdır, bununla birlikte bir adım daha ileri gidip, devletin kendisini ilgilendiren konularda, sahte devlet ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortak karar almasını talep ediyor.”

KUYALİS BERLİN’DE ULUSLARARASI FORUMA KATILDI

Öte yandan gazete, Kuyalis’in Berlin’de düzenlenmekte olan 8’inci Tarım Bakanları uluslararası forumunda Rum Yönetimi’ni temsil ettiğini yazdı.

Gazete, Kuyalis’in forum çerçevesinde bazı Avrupalı muhataplarıyla görüşme fırsatı elde ettiğini ekledi.

GAZETE BAŞLIKLARI

Diğer bazı gazetelerin başlıkları ise şöyle:

Alithia: “Hellim Konusunda Sahte Devletle Ortak Karar Alınması Gibi Bir Mesele Yok… Hala Daha Hellimle İlgili İtirazları Bekliyoruz”

Politis: “(Rum Yönetimi) Hellim Konusunda Beklemede… Sahte Devletle Ortak Karar Alınması Gibi Bir Konu Yok”

Haravgi: “Kıbrıslı Türklerin Hellimi Pazarlayabilmesi İçin Yeşil Hat Tüzüğünde Değişiklik Lazım… Kuyalis İtirazlar Konusunda Resmen Bilgi Sahibi Değil”

Fileleftheros: “Hükümet Hellimle İlgili İtirazları Bekliyor… Kuyalis: Ortak Karar Alma Gibi Bir Konu Yok,”