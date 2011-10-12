Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kuru yemiş hayat kurtarıyor.

Haftada 5 porsiyon çiğ kuru yemiş tüketimi diyabet riskini yüzde 27 azaltıyor.

Kuru yemiş hayat kurtarıyor.

Haftada 5 porsiyon çiğ kuru yemiş tüketimi diyabet riskini yüzde 27 azaltıyor.

12 Ekim 2011 Çarşamba 14:35
Kuru yemiş hayat kurtarıyor.
banner238

Haftada 5 porsiyon çiğ kuru yemiş tüketimi diyabet riskini yüzde 27 azaltmaktadır” dedi.

Gül, yaptığı açıklamada, araştırmalara göre tip 2 diyabetin son 30 yılda dünya genelinde 3 kat arttığını söyledi.

Kronik olarak kan şekeri yüksekliğinin, böbrek, göz ve sinir hasarına neden olmasının yanı sıra felç, kalp hastalığı ve uç organların kesilmesine neden olabildiğini, çok miktarda et tüketiminin de diyabet

riskini arttırdığını aktaran Gül, “Çok et tüketimi diyabet riskinde yüzde 17, çok miktarda kırmızı et tüketimi yüzde 21, işlenmiş et ürünleri tüketimi yüzde 41'lik artışa neden oluyor. Ayrıca, çocukların

büyürken fast food, işlenmiş gıdalar ve eklenmiş şekerlerden fruktozlu yiyecek ve içeceklere maruz kalmaları onları bu anlamda büyük risk altında bırakıyor” diye konuştu.

“Tip 2 diyabet, düzenli egzersiz ve özel bir beslenme planı ile önlenebilir, hatta geri döndürülebilir bir hastalıktır” diyen Gül, şöyle devam etti:
“İşlenmiş tahıl, yağ, şeker ve hayvansal gıda açısından zengin Amerikan tarzı beslenme, tam olmasa da ülkemizde de yeni yetişen kuşağı tehdit etmektedir. Bu tarz beslenmek ve kan şekerini ilaçlar yardımıyla kontrol altında tutmaya çalışmak, diyabete bağlı diğer hastalıklardan koruma sağlamayacaktır. Kan şekerindeki devamlı artışlar nedeniyle kan damarları ve dokuların hasar görmesi sonucunda diyabete bağlı başka diğer hastalıklar oluşur. Kandaki aşırı şeker sonucunda bazı toksik bileşenler meydana gelir ve bunlar özellikle damarlar olmak üzere organlardaki proteinler ve yağlara zarar verir. Ayrıca bu toksinler yara iyileşmesinin bozulması, diyabetik nefropati (böbrek hastalığı) ve damar sertliğine neden olur. Bu toksinlerin üretimine şekerli yiyeceklerin yanı sıra kızarmış yiyecekler, nişastalı sebzeler, patates, ekmek, krakerler, kurabiyeler, kekler ve pastalar, kahvaltılık gevrekler de neden olur.”

Diyabet beslenmesinde, kısa vadeli kan şekeri kontrolü, uzun vadeli sağlık için et tüketiminden feragat etmek gerektiğini vurgulayan Gül, tam tahıllı ve nişastalı yiyeceklerin, içerdikleri lif oranlarının yüksek olması sebebiyle diyabet riskini azalttığını kaydetti.

KURU YEMİŞİN ÖNEMİ 

Gül, kalp hastalıkları riskini düşürmek için kuru yemişlerin diyabetlilerin favori yiyecekleri arasında yer aldığını söyledi.

Diyabet hastalarının kuru yemiş tüketmesinin önemine de değinen Gül, “Beslenmede karbonhidrat yerine kuru yemiş konduğu zaman, kan şekeri kontrolünün daha iyi sağlanacağını bize düşündürtmektedir. Ayrıca daha önceki çalışmalara göre de, haftada 5 porsiyon çiğ kuru yemiş tüketimi diyabet riskini yüzde 27 azaltmaktadır. Halen diyabeti olanlarda da bu miktar kalp hastalığı riskini de yüzde 47 azaltmaktadır. Kuru yemişler diyabeti geri çevirmeye yönelik bir beslenmede yeşil yapraklı sebzeler, bakliyatlar, düşük şekerli meyvelerle beraber önemli bir parçadır. Tip 2 diyabetlilerde yeni yapılan bir çalışmada, böyle bir beslenme ile hastaların yüzde 62'sinin 7 ay sonra HbA1c (kan glukoz düzeyi-diyabeti olmayanlarla aynı) normal düzeylere indiği gösterildi” ifadelerini kullandı.Gül, bakliyatların da besin açısından zengin, lif açısından yüksek ve kalorileri düşük yiyecekler olduğunu anlatarak, “Bakliyatlar, yavaş sindirilirler ve doygunluk yaparlar, ayrıca kan şekerini dengelerler. Yani diyabetikler için en uygun karbonhidrat kaynaklarıdır. Ayrıca bol miktarda da protein içerirler. Bakliyat ve mercimek tüketimi diyabet riskinde yüzde 38'lik bir azalmaya sağlıyor. Günde 3 porsiyon taze meyvenin beslenmeye eklenmesi ile diyabet riski yüzde 18 düşmektedir. Ancak yine de diyabetiklerin taze meyve alımını sınırlaması ve düşük şekerli meyveleri tercih etmesi gereklidir” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 12.10.2011 14:35
Anahtar Kelimeler:
SağlıkKuru YemişDiyabet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim