Kürtler Limasol’da Açlık Grevi Başlattı

Bir grup Kürtün, Limasol Kaymakamlığı önünde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için dünden itibaren başlayan ve 5 gün boyunca sürecek olan açlık grevi başlattıkları bildirildi.

Haravgi gazetesi, tüm AB ülkelerindeki Kürtler tarafından eşzamanlı başlatılan açlık grevinin, Öcalan ile ilgili uzun zamandır herhangi bir bilgilendirme yapılmamış olması sebebiyle başlatıldığını yazdı.