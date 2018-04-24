Kürtler Limasol’da Açlık Grevi Başlattı

Bir grup Kürtün, Limasol Kaymakamlığı önünde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için dünden itibaren başlayan ve 5 gün boyunca sürecek olan açlık grevi başlattıkları bildirildi.
24 Nisan 2018 Salı 09:21
Son Güncelleme: 24.04.2018 12:42
Bir grup Kürtün, Limasol Kaymakamlığı önünde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için dünden itibaren başlayan ve 5 gün boyunca sürecek olan açlık grevi başlattıkları bildirildi.
Bir grup Kürtün, Limasol Kaymakamlığı önünde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için dünden itibaren başlayan ve 5 gün boyunca sürecek olan açlık grevi başlattıkları bildirildi.