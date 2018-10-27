Kültürel Mirasın Korunması...

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, KKTC’deki kültürel ve dini mirasın korunması için zamanla mücadele ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi; “Ve Şimdi De Self Funding Projects” - İşgal Altındaki Topraklarda Kültürel Mirasımızın Kurtarılması İçin Zamanla Mücadele” başlıklı haberinde, Kültürel Miras Teknik Komitesi üyelerinin, otofinansman çalışmalarına ilişkin yeni programın benimsenmesiyle, kültürel mirasın kurtarılması olanaklarının daha da artacağı ümidini taşıdığını yazdı.

Habere göre, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Rum Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu gazeteye yaptığı açıklamada, bugüne kadar yapılan çalışmaların, Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini, ancak anıtların sadece küçük bir bölümünün bakımının yapılmasının sağlandığının anlaşıldığını belirtti.

Hacıdimitriu, baskı yaratan zamanla mücadele ettiklerini, hava ve yıkım durumunda bulunan viranelik koşullar altında olan anıtların sayıca çok olduğunu ifade etti.

Komitenin, ilk değerlendirmesi yapılan çalışmalar için metropolitlerle uzlaşmanın ikinci aşamasında olduklarını belirten Hacıdimitriu, eldeki paranın yatırılmasının ardından bunların gerçekleştirilmeleri süreçlerinin ileriye götürüleceğini söyledi.

Pilot projeden bahsedildiğini ifade eden Hacıdimitriu, bu fikrin, komitenin kurulduğu ilk andan itibaren bulunduğunu, bununla; bağış olarak sunulacak paranın değerlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Kiliselerin kurtarılması için para katkısında bulunan köylerin fazla olduğunu belirten Hacıdimitriu, zamanın ilerlemesiyle bu fikrin olgunlaştığını, tüm Kültürel Miras Teknik Komitesi üyeleri tarafından kabul gördüğünü ve ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

Otofinansman çalışmaları programına katılmaya ilgi gösteren bir köy olduğu zaman bunu, nihayetinde Teknik Komite ile uzlaşılarak ilgili metropolite havale etmesi gerektiğini ifade eden Hacıdimitiriu, anıtlar veya kiliselerin, Teknik Komite tarafından onaylandığını, özel bir listeye eklendiğini, sağlanan paranın UNDP’ye sunulduğunu, aynı sürecin, AB tarafından finanse edilen çalışmalar için de izlendiğini belirtti.

Hacıdimitriu, komitenin çalışmasının sistematik ve sürekli olduğunu, tamamlanan çalışma sayısının, orta ve büyük olmak üzere 30 olduğunu, 24 çalışmanın ise küçük boyutta olduğunu ifade etti.

Hacıdimitriu, 2018 yılında, Teknik Komite’nin teslim edeceği son çalışmanın Gazimağusa’daki Ayias Anna Kilisesi olduğunu da belirtti.

2019 YILINDAKİ ÇALIŞMALAR

Hacıdimitriu, 11 çalışmadan oluşan listenin onaylandığını, bunların 2019 yılında gerçekleştirileceğini ve yine AB tarafından finanse (3 milyon Euro) edileceğini söyledi.

Hacıdimitriu, başka 10 çalışmanın daha gelişim halinde olduğunu, ayrıca “Aşşa”da (Paşaköy) bulunan Panayias Kilisesi ve “Afanya”daki (Gaziköy) Ay.Artemonas Kilisesi’ndeki bakım-onarım çalışmalarına başlanmasına da hazır olduklarını belirtti.

Fileleftheros gazetesi; 2019 yılına, Osmanlı Hamamı’nın restore edildiği ve Büyük Cami’nin minaresinin desteklenmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığı Baf’taki anıtların teslim alınmasıyla başlanılacağını da yazdı.

(FK/SEL)

