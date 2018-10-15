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Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Girne Kalesi Ziyareti

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Girne Kalesi Ziyareti

15 Ekim 2018 Pazartesi 08:06
Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Girne Kalesi Ziyareti

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi üyelerinin Girne Kalesi’ndeki ikonların muhafaza edildiği alana yaptıkları ziyaret Rum basınında yankı bulmaya devam ediyor.  

Fileleftheros gazetesi yaklaşık 2 bin ikonunun muhafaza edildiği alana ziyaretin 25 dakika kadar sürdüğünü yazdı. 

Komite üyelerine Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli’nin eşlik ettiğini aktaran gazete, komite üyelerinin anlattıklarına göre Azimli’nin çok yardımsever ve alçak gönüllü olduğuna vurgu yaptı. 

Habere göre Komite Danışmanı Kıbrıslı Rum Bizantolog, yaptığı açıklamada, ilk bakışta ikonların çoğunun MS 19 ve 20’nci yüzyıla ait olduğunu, ancak MS 17 ve 18’inci yüzyıla ait de bazı ikonların bulunduğunu ifade etti. 

Bizantolog başka ikonların başka yerlerde de muhafaza ediliyor olabileceği ihtimalinden söz etti. 

Öte yandan haberinde Bizantolog’un ziyarette 1991 yılında Girne Kalesine taşınan Apostolos Anderas Manastırı’ndan ikonlar ve değerli eşyalara rastlamadığını belirten gazete, Bizantolog’un, bunlarla ilgili sorular soruduğunu ancak yanıt alamadığını ifade ettiğini aktardı.

DUVAR RESİMLERİ İÇİN RUM BAŞSAVCIDAN GÖRÜŞ İSTENDİ

Öte yandan Politis gazetesi, Rum Eski Eserler Dairesi’nin bağlı olduğu yetkili Bakanlığın,  yurtdışında bulunan ve Kıbrıs’a ait olduğu düşünülen dört duvar resminin kime ait olduğu konusunda Rum Başsavcı Kostas Kliridis’ten görüş istediğini yazdı. 

Kar gütmeyen bir örgüt olan “Walk of Truth” örgütü kurucularından Tasula Hacitofi’nin, 2014 yılında tespit ettiği bahse konu dört duvar resminden ikisinin “Singhari” (Kaynakköy) köyündeki Panagia Apsinthiotissa Kilisesi’nden alınmış olduğunu, diğer ikisinin de nereye ait olduğunun bulunması için çalışmalar yapıldığını kaydeden gazete, “Walk of Truth” örgütünün, Başsavcılığın duvar resimlerinin kime ait olduğuna dair görüşünün ardından teslimatta bulunmayı beklediğini kaydetti.

Duvar resimlerini Rum Eski Eserler Dairesi’nin almak istediğini belirten gazete,  Panagia Apsinthiotissa Kilisesi’nin, Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesine ait olduğunu belirterek, Patrikhanenin de, duvar resimlerinin, Lefkoşa Rum kesimindeki piskoposluğa ait alanda muhafaza edilmesini istediğini aktardı.

 

Son Güncelleme: 15.10.2018 11:31
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